Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
CPJ840J5CPJ840J6, M3535A, M3536A, M8102A, M8105A, M8105AT, M1006B, M3000A, M3001A, M3002A, M1312A, M3014A, M3016A, 863065, 863066, 863068, M1350B, M1350C, M1353A, M3015B
Produktkategorie
Blutdruck invasiv
Produkttyp
Wiederverwendbarer Drucksensor
CE-Kennzeichnung
Nein
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
Verpackungsgewicht
0,200 kg
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Verpackungseinheit
1/Packung
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
CPJ840J6