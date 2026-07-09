Produktkategorie
Blutdruck invasiv
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M3535A, M3536A, M3536M, M8102A, M8105A, M8105AT, M1006B, M3000A, M3001A, M3002A, M1312A, M3014A, M3016A, 863065, 863066, 863068, M1350B, M1350C, M1353A, M3015B, M3015A
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Produkttyp
Wiederverwendbarer Drucksensor
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
Verpackungsgewicht
0,907 kg
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Verpackungseinheit
1 St.
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
Keiner