Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
CPJ840J5CPJ840J6, M3535A, M3536A, M3536M, M8102A, M8105A, M8105AT, M1006B, M3000A, M3001A, M3002A, M1312A, M3014A, M3016A, 863065, 863066, 863068, M1350B, M1350C, M1353A, M3015B, M3015A
Produktkategorie
Blutdruck invasiv
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Produkttyp
Wiederverwendbarer Drucksensor
CE-Kennzeichnung
Nein
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
Verpackungsgewicht
0,070 kg
Verpackungseinheit
4 pro Beutel
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
CPJ840J6