Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Produktkategorie
Blutdruck invasiv
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
863065, 863066, 863068, 863087, 863088, M3536M, M3002A, M8102A, M3535A, M8105AT, M8105A, M3536A, M3015B, M3015A
Produkttyp
Wiederverwendbarer Drucksensor
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Ein-Patienten-Produkt
Verpackungsgewicht
0,665 kg
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Verpackungseinheit
10 Sets/Beutel
Steril ODER nicht steril
Steril
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
CPJ840J6