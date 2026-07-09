Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Produktkategorie
EKG
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M1001B, M1002B, M3000A, M3001A, M8105A, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077, M3536A, M4735A
Produkttyp
Elektrodenkabel
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Ein-Patienten-Produkt
Verpackungsgewicht
1,60 kg
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Verpackungseinheit
1 Packung = 20 Kabel
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
M1668A; 989803170181