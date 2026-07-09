3-adriges Einweg-Elektrodenkabel zur Verwendung bei nur einem Patienten für bettseitige EKG-Messungen. Clips mit AAMI-Farbcodierung. Runde, bandförmige Kabel. Kabellänge: 1 m. Zur Verwendung mit EKG-Stammkabeln: M1668A, M1669A. 1 Packung = 20 einzeln verpackte Elektrodenkabel.