Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M1001B, M1002B, M3000A, M3001A, M8105A, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077, M3535A, M3536A
Produktkategorie
EKG
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Produkttyp
Elektrodenkabel
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Ein-Patienten-Produkt
Verpackungsgewicht
1,10 kg
Verpackungseinheit
1 Packung = 20 Kabel
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
M1669A; 989803170171