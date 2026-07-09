Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Ja
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M1001A, M1001B, M1002B, M3000A, M3001A, M3002A, M8105A, M8102A, 863077, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068
Produktkategorie
EKG
Produkttyp
Elektrode
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Ein-Patienten-Produkt
CE-Kennzeichnung
Ja
Verpackungsgewicht
2,440 kg
Verpackungseinheit
1 Elektrodenkabel/Beutel, 60 Elektrodenkabel/Karton (Vertrieb nur in ganzen Kartons)
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
Ungeöffnet 24 Monate