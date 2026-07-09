Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Ja
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M1001A, M1001B, M1002B, M3000A, M3001A, M3002A, M8105A, M8102A, 862474, 862478, 863053, 863054, 863077, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068
Produktkategorie
EKG
Produkttyp
Elektrode
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Ein-Patienten-Produkt
Verpackungsgewicht
2,760 kg
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Verpackungseinheit
1 Elektrodenkabel/Beutel, 100 Elektrodenkabel/Karton (Vertrieb nur in ganzen Kartons)
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
Ungeöffnet 24 Monate