Einweg-Festgel-Elektrode, mit röntgendurchlässigem Schaumstoffhaftring zur Verwendung bei Röntgenuntersuchungen. Silber/Silberchlorid-Sensor (Ag/AgCl), nichtmetallischer Druckknopf, vorgeliert; ovale Form, 43 mm x 36 mm; 30/Packung, 600 Elektroden/Karton; für kleinere Erwachsene; Haltbarkeit: mindestens 6 Monate. Geeignet für alle Philips EKG-Überwachungen von Erwachsenen.