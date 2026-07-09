Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Ja
Produktkategorie
EKG
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M1001A, M1001B, M1002B, M3000A, M3001A, M3002A, M8105A, M8102A, 863077, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, M4735A, M3535A, M3536A
Produkttyp
Elektrode
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Ein-Patienten-Produkt
CE-Kennzeichnung
Ja
Verpackungsgewicht
2,720 kg
Verpackungseinheit
30 Elektroden/Beutel = 50 Beutel/Karton = 1500 Elektroden
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Mindesthaltbarkeit
6 Monate
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril