Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
863063, 863085, 863064, 863065, 863086, 863066, 863068, 863088, 863077, 863300, 863301, 863302, 863303, 863304, 863310, 863311, 863320, 863321, 863322, M8102A, M8105A, M3002A
Produktkategorie
EKG
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Produkttyp
Kombiniertes Stammkabel und Elektrodenkabel
CE-Kennzeichnung
Nein
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
Verpackungsgewicht
0,180 kg
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Verpackungseinheit
1 Kabel
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
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