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Papier
Recording Paper box of 20 rolls, monitoring, thermal
Recording Paper box of 20 rolls, monitoring, thermal
Rolle
Papier
Recording Paper box of 20 rolls, monitoring, thermal
Rolle
Papier
Chemo-thermisches Schreiberpapier, keine Kopfzeile, kein Raster
Vertrieb kontaktieren
Spezifikationen
Produktdetails
Produktkategorie
Papier
Papierformat
58,7 mm x 25 m
Produktart
Rolle
Steril oder nicht steril
Nicht steril
Latexfrei
Ja
Verpackungsgewicht
0,480 kg
Verpackungseinheit
20 Rollen/Karton
Mindesthaltbarkeit
--
CE-Kennzeichnung
Nicht zutreffend
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
BPA-frei
Frei von BPA und BPS
Produktdetails
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
863301, 863310, 863365, 863300, 863320, 863303, 863311, 863366, 863302, 863321, 863304, 863322, 863277, 863278, 863279, 863283, 863360, 863359, 863380
Haftungsausschluss
Das Produkt ist eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Informationen zur Verfügbarkeit des gesamten Produktsortiments erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.
Philips – Thermo-Schreiberpapier, 20 Rollen/Karton, Patientenmonitoring, Kopfzeile, Raster - Philips