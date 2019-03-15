Einfache Bedienung

Aufgrund seines intuitiven 6,1"-Touchscreens (Diag. 15,5 cm) und der vertrauten Bedienung im Smartphone-Stil ist der IntelliVue MX100 einfach zu erlernen und anzuwenden. Sie können durch einfaches Wischen mit den Fingern durch zahlreiche Bildschirmanzeigen blättern, die gezielt auf verschiedene klinische Situationen abgestimmt sind. Sie können zudem alle Bildschirmanzeigen individuell anpassen, damit genau die gewünschten Inhalte in der von Ihnen gewünschten Form angezeigt werden.