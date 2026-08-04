Die Möglichkeiten Ihrer klinischen Daten nutzen
PIC iX bietet eine komplette Übersicht des Patientenzustands, bei der Daten von Philips und Drittanbieter-Geräten kombiniert werden, sodass Sie fundierte Diagnose- und Therapieentscheidungen treffen können. Unsere Philips Lösungen zur Integration von Medizinprodukten bilden die Grundlage für die Gerätekonnektivität. Unser Ziel ist es, technische Hindernisse für die Integration zu reduzieren, z.B. gerätespezifische Verbindungsprotokolle und die Sicherheitsanforderungen in allen Unternehmenssystemen für die Anzeige, Dokumentation, Berichterstellung, Analyse und Entscheidungsfindung. Dieser Ansatz unterstützt ein Philips Monitoring-Ökosystem und/oder eine herstellerunabhängige Verbindungsumgebung.