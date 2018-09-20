Suchbegriffe

IntelliVue X3

Patientenmonitor

Der Philips IntelliVue X3 ist ein kompakter tragbarer Patientenmonitor, der auf zwei unterschiedliche Weisen verwendet werden kann und eine intuitive Bedienung im Smartphone-Stil sowie einen skalierbaren Satz klinischer Parameter bietet.

Eigenschaften
Der IntelliVue X3 ist in der Bedienung so einfach wie ein Smartphone. Durch einfaches Wischen über das Display navigieren Sie durch die große Auswahl an Bildtypen, die speziell für verschiedene klinische Situationen vorgesehen sind. Jeder Bildtyp kann so angepasst werden, dass nur die von Ihnen gewünschten Daten in der von Ihnen gewünschten Form angezeigt werden.

Der IntelliVue X3 ist in der Bedienung so einfach wie ein Smartphone. Durch einfaches Wischen über das Display navigieren Sie durch die große Auswahl an Bildtypen, die speziell für verschiedene klinische Situationen vorgesehen sind. Jeder Bildtyp kann so angepasst werden, dass nur die von Ihnen gewünschten Daten in der von Ihnen gewünschten Form angezeigt werden.

Der IntelliVue X3 ist in der Bedienung so einfach wie ein Smartphone. Durch einfaches Wischen über das Display navigieren Sie durch die große Auswahl an Bildtypen, die speziell für verschiedene klinische Situationen vorgesehen sind. Jeder Bildtyp kann so angepasst werden, dass nur die von Ihnen gewünschten Daten in der von Ihnen gewünschten Form angezeigt werden.
Der IntelliVue X3 ist in der Bedienung so einfach wie ein Smartphone. Durch einfaches Wischen über das Display navigieren Sie durch die große Auswahl an Bildtypen, die speziell für verschiedene klinische Situationen vorgesehen sind. Jeder Bildtyp kann so angepasst werden, dass nur die von Ihnen gewünschten Daten in der von Ihnen gewünschten Form angezeigt werden.
Durch eine Reduktion der Arbeitsschritte, die notwendig sind um Patient*innen für den Transport vorzubereiten, hilft Ihnen der IntelliVue X3 bei der Optimierung der Arbeitsabläufe und der Effizienzsteigerung. Wenn er mit einem IntelliVue Bettmonitor verbunden ist, arbeitet der X3 als Kombi-Modul. Sobald er vom Host-Monitor abgenommen wird, wird der X3 zu einem robusten Transportmonitor, bei dem es nicht notwendig ist, vor oder nach dem Transport Patientenkabel umzustecken.

Durch eine Reduktion der Arbeitsschritte, die notwendig sind um Patient*innen für den Transport vorzubereiten, hilft Ihnen der IntelliVue X3 bei der Optimierung der Arbeitsabläufe und der Effizienzsteigerung. Wenn er mit einem IntelliVue Bettmonitor verbunden ist, arbeitet der X3 als Kombi-Modul. Sobald er vom Host-Monitor abgenommen wird, wird der X3 zu einem robusten Transportmonitor, bei dem es nicht notwendig ist, vor oder nach dem Transport Patientenkabel umzustecken.

Durch eine Reduktion der Arbeitsschritte, die notwendig sind um Patient*innen für den Transport vorzubereiten, hilft Ihnen der IntelliVue X3 bei der Optimierung der Arbeitsabläufe und der Effizienzsteigerung. Wenn er mit einem IntelliVue Bettmonitor verbunden ist, arbeitet der X3 als Kombi-Modul. Sobald er vom Host-Monitor abgenommen wird, wird der X3 zu einem robusten Transportmonitor, bei dem es nicht notwendig ist, vor oder nach dem Transport Patientenkabel umzustecken.
Durch eine Reduktion der Arbeitsschritte, die notwendig sind um Patient*innen für den Transport vorzubereiten, hilft Ihnen der IntelliVue X3 bei der Optimierung der Arbeitsabläufe und der Effizienzsteigerung. Wenn er mit einem IntelliVue Bettmonitor verbunden ist, arbeitet der X3 als Kombi-Modul. Sobald er vom Host-Monitor abgenommen wird, wird der X3 zu einem robusten Transportmonitor, bei dem es nicht notwendig ist, vor oder nach dem Transport Patientenkabel umzustecken.
Die intuitive Benutzeroberfläche basiert auf den marktführenden IntelliVue Patientenmonitoren von Philips, die seit über 15 Jahren im klinischen Einsatz validiert und kontinuierlich verbessert werden.

Die intuitive Benutzeroberfläche basiert auf den marktführenden IntelliVue Patientenmonitoren von Philips, die seit über 15 Jahren im klinischen Einsatz validiert und kontinuierlich verbessert werden.

Die intuitive Benutzeroberfläche basiert auf den marktführenden IntelliVue Patientenmonitoren von Philips, die seit über 15 Jahren im klinischen Einsatz validiert und kontinuierlich verbessert werden.
Die intuitive Benutzeroberfläche basiert auf den marktführenden IntelliVue Patientenmonitoren von Philips, die seit über 15 Jahren im klinischen Einsatz validiert und kontinuierlich verbessert werden.
An welchem Ort des Krankenhauses Sie sich auch aufhalten – es ist wichtig, auf einen Blick die Vitalparameter von Patient*innen zu erkennen. Um IntelliVue X3 Messwerte auf einem großen, hochauflösenden Standardbildschirm anzuzeigen, schließen Sie den X3 einfach an eine IntelliVue XDS Fernanzeige an.

An welchem Ort des Krankenhauses Sie sich auch aufhalten – es ist wichtig, auf einen Blick die Vitalparameter von Patient*innen zu erkennen. Um IntelliVue X3 Messwerte auf einem großen, hochauflösenden Standardbildschirm anzuzeigen, schließen Sie den X3 einfach an eine IntelliVue XDS Fernanzeige an.

An welchem Ort des Krankenhauses Sie sich auch aufhalten – es ist wichtig, auf einen Blick die Vitalparameter von Patient*innen zu erkennen. Um IntelliVue X3 Messwerte auf einem großen, hochauflösenden Standardbildschirm anzuzeigen, schließen Sie den X3 einfach an eine IntelliVue XDS Fernanzeige an.
An welchem Ort des Krankenhauses Sie sich auch aufhalten – es ist wichtig, auf einen Blick die Vitalparameter von Patient*innen zu erkennen. Um IntelliVue X3 Messwerte auf einem großen, hochauflösenden Standardbildschirm anzuzeigen, schließen Sie den X3 einfach an eine IntelliVue XDS Fernanzeige an.
Der IntelliVue X3 lässt sich problemlos in Ihre vorhandene IntelliVue Patientenmonitoringlösung einbinden. Das Gerät ist kompatibel mit Ihren IntelliVue Erweiterungen, Host-Monitoren, Informationszentralen (Classic und PIC iX), Ihrer klinischen Netzwerkinfrastruktur und anderen Komponenten.¹ Dies hilft bei der Maximierung der Lebensdauer Ihrer Patientenmonitoringlösungen und verringert gleichzeitig die Gesamtkosten.

Der IntelliVue X3 lässt sich problemlos in Ihre vorhandene IntelliVue Patientenmonitoringlösung einbinden. Das Gerät ist kompatibel mit Ihren IntelliVue Erweiterungen, Host-Monitoren, Informationszentralen (Classic und PIC iX), Ihrer klinischen Netzwerkinfrastruktur und anderen Komponenten.¹ Dies hilft bei der Maximierung der Lebensdauer Ihrer Patientenmonitoringlösungen und verringert gleichzeitig die Gesamtkosten.

Der IntelliVue X3 lässt sich problemlos in Ihre vorhandene IntelliVue Patientenmonitoringlösung einbinden. Das Gerät ist kompatibel mit Ihren IntelliVue Erweiterungen, Host-Monitoren, Informationszentralen (Classic und PIC iX), Ihrer klinischen Netzwerkinfrastruktur und anderen Komponenten.¹ Dies hilft bei der Maximierung der Lebensdauer Ihrer Patientenmonitoringlösungen und verringert gleichzeitig die Gesamtkosten.
Der IntelliVue X3 lässt sich problemlos in Ihre vorhandene IntelliVue Patientenmonitoringlösung einbinden. Das Gerät ist kompatibel mit Ihren IntelliVue Erweiterungen, Host-Monitoren, Informationszentralen (Classic und PIC iX), Ihrer klinischen Netzwerkinfrastruktur und anderen Komponenten.¹ Dies hilft bei der Maximierung der Lebensdauer Ihrer Patientenmonitoringlösungen und verringert gleichzeitig die Gesamtkosten.
Zusammen mit mehr als 1 Million seit 2002 verkauften IntelliVue Patientenmonitoren bildet der IntelliVue X3 einen Teil einer Familie von Monitoringlösungen mit bewährter und dokumentierter Qualität. Durch den in hohem Maße modularen Aufbau und das innovative Schubladen-Konzept sind alle Komponenten leicht zugänglich, zu entfernen und auszutauschen – schnell und kostengünstig.

Zusammen mit mehr als 1 Million seit 2002 verkauften IntelliVue Patientenmonitoren bildet der IntelliVue X3 einen Teil einer Familie von Monitoringlösungen mit bewährter und dokumentierter Qualität. Durch den in hohem Maße modularen Aufbau und das innovative Schubladen-Konzept sind alle Komponenten leicht zugänglich, zu entfernen und auszutauschen – schnell und kostengünstig.

Zusammen mit mehr als 1 Million seit 2002 verkauften IntelliVue Patientenmonitoren bildet der IntelliVue X3 einen Teil einer Familie von Monitoringlösungen mit bewährter und dokumentierter Qualität. Durch den in hohem Maße modularen Aufbau und das innovative Schubladen-Konzept sind alle Komponenten leicht zugänglich, zu entfernen und auszutauschen – schnell und kostengünstig.
Zusammen mit mehr als 1 Million seit 2002 verkauften IntelliVue Patientenmonitoren bildet der IntelliVue X3 einen Teil einer Familie von Monitoringlösungen mit bewährter und dokumentierter Qualität. Durch den in hohem Maße modularen Aufbau und das innovative Schubladen-Konzept sind alle Komponenten leicht zugänglich, zu entfernen und auszutauschen – schnell und kostengünstig.
Sie können entscheiden, wie Sie den X3 betreiben möchten. Dieser kompakte Monitor wird mit einer austauschbaren und wiederaufladbaren Batterie geliefert, die mit einer einzigen Aufladung eine Laufzeit von über 5 Stunden bietet. Durch Hinzufügen der optionalen, mit Wechselstrom betriebenen IntelliVue Dock erhalten Sie Auflade- und Netzwerkkonnektivität in einer kostengünstigen Dockinglösung. Bei Anschluss an einen Host-Monitor wird die Stromversorgung des X3 natürlich vom Host übernommen.

Sie können entscheiden, wie Sie den X3 betreiben möchten. Dieser kompakte Monitor wird mit einer austauschbaren und wiederaufladbaren Batterie geliefert, die mit einer einzigen Aufladung eine Laufzeit von über 5 Stunden bietet. Durch Hinzufügen der optionalen, mit Wechselstrom betriebenen IntelliVue Dock erhalten Sie Auflade- und Netzwerkkonnektivität in einer kostengünstigen Dockinglösung. Bei Anschluss an einen Host-Monitor wird die Stromversorgung des X3 natürlich vom Host übernommen.

Sie können entscheiden, wie Sie den X3 betreiben möchten. Dieser kompakte Monitor wird mit einer austauschbaren und wiederaufladbaren Batterie geliefert, die mit einer einzigen Aufladung eine Laufzeit von über 5 Stunden bietet. Durch Hinzufügen der optionalen, mit Wechselstrom betriebenen IntelliVue Dock erhalten Sie Auflade- und Netzwerkkonnektivität in einer kostengünstigen Dockinglösung. Bei Anschluss an einen Host-Monitor wird die Stromversorgung des X3 natürlich vom Host übernommen.
Sie können entscheiden, wie Sie den X3 betreiben möchten. Dieser kompakte Monitor wird mit einer austauschbaren und wiederaufladbaren Batterie geliefert, die mit einer einzigen Aufladung eine Laufzeit von über 5 Stunden bietet. Durch Hinzufügen der optionalen, mit Wechselstrom betriebenen IntelliVue Dock erhalten Sie Auflade- und Netzwerkkonnektivität in einer kostengünstigen Dockinglösung. Bei Anschluss an einen Host-Monitor wird die Stromversorgung des X3 natürlich vom Host übernommen.
Alle Oberflächen des tragbaren Patientenmonitors X3 bestehen aus chemikalienbeständigen Materialien, die Tests zufolge aggressiven Desinfektionsmitteln² ungefähr 60 Mal länger als die zuvor verwendeten Materialien standhalten. Der am häufigsten berührte Teil des X3 – sein Touchscreen – ist mit antimikrobiellem Corning® Gorilla® Glas³ abgedeckt und in ionisches Silber mit antimikrobiellen Eigenschaften eingebettet.

Alle Oberflächen des tragbaren Patientenmonitors X3 bestehen aus chemikalienbeständigen Materialien, die Tests zufolge aggressiven Desinfektionsmitteln² ungefähr 60 Mal länger als die zuvor verwendeten Materialien standhalten. Der am häufigsten berührte Teil des X3 – sein Touchscreen – ist mit antimikrobiellem Corning® Gorilla® Glas³ abgedeckt und in ionisches Silber mit antimikrobiellen Eigenschaften eingebettet.

Alle Oberflächen des tragbaren Patientenmonitors X3 bestehen aus chemikalienbeständigen Materialien, die Tests zufolge aggressiven Desinfektionsmitteln² ungefähr 60 Mal länger als die zuvor verwendeten Materialien standhalten. Der am häufigsten berührte Teil des X3 – sein Touchscreen – ist mit antimikrobiellem Corning® Gorilla® Glas³ abgedeckt und in ionisches Silber mit antimikrobiellen Eigenschaften eingebettet.
Alle Oberflächen des tragbaren Patientenmonitors X3 bestehen aus chemikalienbeständigen Materialien, die Tests zufolge aggressiven Desinfektionsmitteln² ungefähr 60 Mal länger als die zuvor verwendeten Materialien standhalten. Der am häufigsten berührte Teil des X3 – sein Touchscreen – ist mit antimikrobiellem Corning® Gorilla® Glas³ abgedeckt und in ionisches Silber mit antimikrobiellen Eigenschaften eingebettet.
Erweiterungen ermöglichen das Hinzufügen von zusätzlichen invasiven Druck- und Temperaturmessungen, des Herzzeitvolumens und der Kapnographie zum X3. Die drei Erweiterungen erweitern Ihre Monitoringmöglichkeiten und werden so auch Patient*innen gerecht, bei denen ein intensiveres Monitoring erforderlich ist.

Erweiterungen ermöglichen das Hinzufügen von zusätzlichen invasiven Druck- und Temperaturmessungen, des Herzzeitvolumens und der Kapnographie zum X3. Die drei Erweiterungen erweitern Ihre Monitoringmöglichkeiten und werden so auch Patient*innen gerecht, bei denen ein intensiveres Monitoring erforderlich ist.

Erweiterungen ermöglichen das Hinzufügen von zusätzlichen invasiven Druck- und Temperaturmessungen, des Herzzeitvolumens und der Kapnographie zum X3. Die drei Erweiterungen erweitern Ihre Monitoringmöglichkeiten und werden so auch Patient*innen gerecht, bei denen ein intensiveres Monitoring erforderlich ist.
Der IntelliVue X3 ist in der Bedienung so einfach wie ein Smartphone. Durch einfaches Wischen über das Display navigieren Sie durch die große Auswahl an Bildtypen, die speziell für verschiedene klinische Situationen vorgesehen sind. Jeder Bildtyp kann so angepasst werden, dass nur die von Ihnen gewünschten Daten in der von Ihnen gewünschten Form angezeigt werden.

Der IntelliVue X3 ist in der Bedienung so einfach wie ein Smartphone. Durch einfaches Wischen über das Display navigieren Sie durch die große Auswahl an Bildtypen, die speziell für verschiedene klinische Situationen vorgesehen sind. Jeder Bildtyp kann so angepasst werden, dass nur die von Ihnen gewünschten Daten in der von Ihnen gewünschten Form angezeigt werden.

Der IntelliVue X3 ist in der Bedienung so einfach wie ein Smartphone. Durch einfaches Wischen über das Display navigieren Sie durch die große Auswahl an Bildtypen, die speziell für verschiedene klinische Situationen vorgesehen sind. Jeder Bildtyp kann so angepasst werden, dass nur die von Ihnen gewünschten Daten in der von Ihnen gewünschten Form angezeigt werden.
Der IntelliVue X3 ist in der Bedienung so einfach wie ein Smartphone. Durch einfaches Wischen über das Display navigieren Sie durch die große Auswahl an Bildtypen, die speziell für verschiedene klinische Situationen vorgesehen sind. Jeder Bildtyp kann so angepasst werden, dass nur die von Ihnen gewünschten Daten in der von Ihnen gewünschten Form angezeigt werden.
Durch eine Reduktion der Arbeitsschritte, die notwendig sind um Patient*innen für den Transport vorzubereiten, hilft Ihnen der IntelliVue X3 bei der Optimierung der Arbeitsabläufe und der Effizienzsteigerung. Wenn er mit einem IntelliVue Bettmonitor verbunden ist, arbeitet der X3 als Kombi-Modul. Sobald er vom Host-Monitor abgenommen wird, wird der X3 zu einem robusten Transportmonitor, bei dem es nicht notwendig ist, vor oder nach dem Transport Patientenkabel umzustecken.

Durch eine Reduktion der Arbeitsschritte, die notwendig sind um Patient*innen für den Transport vorzubereiten, hilft Ihnen der IntelliVue X3 bei der Optimierung der Arbeitsabläufe und der Effizienzsteigerung. Wenn er mit einem IntelliVue Bettmonitor verbunden ist, arbeitet der X3 als Kombi-Modul. Sobald er vom Host-Monitor abgenommen wird, wird der X3 zu einem robusten Transportmonitor, bei dem es nicht notwendig ist, vor oder nach dem Transport Patientenkabel umzustecken.

Durch eine Reduktion der Arbeitsschritte, die notwendig sind um Patient*innen für den Transport vorzubereiten, hilft Ihnen der IntelliVue X3 bei der Optimierung der Arbeitsabläufe und der Effizienzsteigerung. Wenn er mit einem IntelliVue Bettmonitor verbunden ist, arbeitet der X3 als Kombi-Modul. Sobald er vom Host-Monitor abgenommen wird, wird der X3 zu einem robusten Transportmonitor, bei dem es nicht notwendig ist, vor oder nach dem Transport Patientenkabel umzustecken.
Durch eine Reduktion der Arbeitsschritte, die notwendig sind um Patient*innen für den Transport vorzubereiten, hilft Ihnen der IntelliVue X3 bei der Optimierung der Arbeitsabläufe und der Effizienzsteigerung. Wenn er mit einem IntelliVue Bettmonitor verbunden ist, arbeitet der X3 als Kombi-Modul. Sobald er vom Host-Monitor abgenommen wird, wird der X3 zu einem robusten Transportmonitor, bei dem es nicht notwendig ist, vor oder nach dem Transport Patientenkabel umzustecken.
Die intuitive Benutzeroberfläche basiert auf den marktführenden IntelliVue Patientenmonitoren von Philips, die seit über 15 Jahren im klinischen Einsatz validiert und kontinuierlich verbessert werden.

Die intuitive Benutzeroberfläche basiert auf den marktführenden IntelliVue Patientenmonitoren von Philips, die seit über 15 Jahren im klinischen Einsatz validiert und kontinuierlich verbessert werden.

Die intuitive Benutzeroberfläche basiert auf den marktführenden IntelliVue Patientenmonitoren von Philips, die seit über 15 Jahren im klinischen Einsatz validiert und kontinuierlich verbessert werden.
Die intuitive Benutzeroberfläche basiert auf den marktführenden IntelliVue Patientenmonitoren von Philips, die seit über 15 Jahren im klinischen Einsatz validiert und kontinuierlich verbessert werden.
An welchem Ort des Krankenhauses Sie sich auch aufhalten – es ist wichtig, auf einen Blick die Vitalparameter von Patient*innen zu erkennen. Um IntelliVue X3 Messwerte auf einem großen, hochauflösenden Standardbildschirm anzuzeigen, schließen Sie den X3 einfach an eine IntelliVue XDS Fernanzeige an.

An welchem Ort des Krankenhauses Sie sich auch aufhalten – es ist wichtig, auf einen Blick die Vitalparameter von Patient*innen zu erkennen. Um IntelliVue X3 Messwerte auf einem großen, hochauflösenden Standardbildschirm anzuzeigen, schließen Sie den X3 einfach an eine IntelliVue XDS Fernanzeige an.

An welchem Ort des Krankenhauses Sie sich auch aufhalten – es ist wichtig, auf einen Blick die Vitalparameter von Patient*innen zu erkennen. Um IntelliVue X3 Messwerte auf einem großen, hochauflösenden Standardbildschirm anzuzeigen, schließen Sie den X3 einfach an eine IntelliVue XDS Fernanzeige an.
An welchem Ort des Krankenhauses Sie sich auch aufhalten – es ist wichtig, auf einen Blick die Vitalparameter von Patient*innen zu erkennen. Um IntelliVue X3 Messwerte auf einem großen, hochauflösenden Standardbildschirm anzuzeigen, schließen Sie den X3 einfach an eine IntelliVue XDS Fernanzeige an.
Der IntelliVue X3 lässt sich problemlos in Ihre vorhandene IntelliVue Patientenmonitoringlösung einbinden. Das Gerät ist kompatibel mit Ihren IntelliVue Erweiterungen, Host-Monitoren, Informationszentralen (Classic und PIC iX), Ihrer klinischen Netzwerkinfrastruktur und anderen Komponenten.¹ Dies hilft bei der Maximierung der Lebensdauer Ihrer Patientenmonitoringlösungen und verringert gleichzeitig die Gesamtkosten.

Der IntelliVue X3 lässt sich problemlos in Ihre vorhandene IntelliVue Patientenmonitoringlösung einbinden. Das Gerät ist kompatibel mit Ihren IntelliVue Erweiterungen, Host-Monitoren, Informationszentralen (Classic und PIC iX), Ihrer klinischen Netzwerkinfrastruktur und anderen Komponenten.¹ Dies hilft bei der Maximierung der Lebensdauer Ihrer Patientenmonitoringlösungen und verringert gleichzeitig die Gesamtkosten.

Der IntelliVue X3 lässt sich problemlos in Ihre vorhandene IntelliVue Patientenmonitoringlösung einbinden. Das Gerät ist kompatibel mit Ihren IntelliVue Erweiterungen, Host-Monitoren, Informationszentralen (Classic und PIC iX), Ihrer klinischen Netzwerkinfrastruktur und anderen Komponenten.¹ Dies hilft bei der Maximierung der Lebensdauer Ihrer Patientenmonitoringlösungen und verringert gleichzeitig die Gesamtkosten.
Der IntelliVue X3 lässt sich problemlos in Ihre vorhandene IntelliVue Patientenmonitoringlösung einbinden. Das Gerät ist kompatibel mit Ihren IntelliVue Erweiterungen, Host-Monitoren, Informationszentralen (Classic und PIC iX), Ihrer klinischen Netzwerkinfrastruktur und anderen Komponenten.¹ Dies hilft bei der Maximierung der Lebensdauer Ihrer Patientenmonitoringlösungen und verringert gleichzeitig die Gesamtkosten.
Zusammen mit mehr als 1 Million seit 2002 verkauften IntelliVue Patientenmonitoren bildet der IntelliVue X3 einen Teil einer Familie von Monitoringlösungen mit bewährter und dokumentierter Qualität. Durch den in hohem Maße modularen Aufbau und das innovative Schubladen-Konzept sind alle Komponenten leicht zugänglich, zu entfernen und auszutauschen – schnell und kostengünstig.

Zusammen mit mehr als 1 Million seit 2002 verkauften IntelliVue Patientenmonitoren bildet der IntelliVue X3 einen Teil einer Familie von Monitoringlösungen mit bewährter und dokumentierter Qualität. Durch den in hohem Maße modularen Aufbau und das innovative Schubladen-Konzept sind alle Komponenten leicht zugänglich, zu entfernen und auszutauschen – schnell und kostengünstig.

Zusammen mit mehr als 1 Million seit 2002 verkauften IntelliVue Patientenmonitoren bildet der IntelliVue X3 einen Teil einer Familie von Monitoringlösungen mit bewährter und dokumentierter Qualität. Durch den in hohem Maße modularen Aufbau und das innovative Schubladen-Konzept sind alle Komponenten leicht zugänglich, zu entfernen und auszutauschen – schnell und kostengünstig.
Zusammen mit mehr als 1 Million seit 2002 verkauften IntelliVue Patientenmonitoren bildet der IntelliVue X3 einen Teil einer Familie von Monitoringlösungen mit bewährter und dokumentierter Qualität. Durch den in hohem Maße modularen Aufbau und das innovative Schubladen-Konzept sind alle Komponenten leicht zugänglich, zu entfernen und auszutauschen – schnell und kostengünstig.
Sie können entscheiden, wie Sie den X3 betreiben möchten. Dieser kompakte Monitor wird mit einer austauschbaren und wiederaufladbaren Batterie geliefert, die mit einer einzigen Aufladung eine Laufzeit von über 5 Stunden bietet. Durch Hinzufügen der optionalen, mit Wechselstrom betriebenen IntelliVue Dock erhalten Sie Auflade- und Netzwerkkonnektivität in einer kostengünstigen Dockinglösung. Bei Anschluss an einen Host-Monitor wird die Stromversorgung des X3 natürlich vom Host übernommen.

Sie können entscheiden, wie Sie den X3 betreiben möchten. Dieser kompakte Monitor wird mit einer austauschbaren und wiederaufladbaren Batterie geliefert, die mit einer einzigen Aufladung eine Laufzeit von über 5 Stunden bietet. Durch Hinzufügen der optionalen, mit Wechselstrom betriebenen IntelliVue Dock erhalten Sie Auflade- und Netzwerkkonnektivität in einer kostengünstigen Dockinglösung. Bei Anschluss an einen Host-Monitor wird die Stromversorgung des X3 natürlich vom Host übernommen.

Sie können entscheiden, wie Sie den X3 betreiben möchten. Dieser kompakte Monitor wird mit einer austauschbaren und wiederaufladbaren Batterie geliefert, die mit einer einzigen Aufladung eine Laufzeit von über 5 Stunden bietet. Durch Hinzufügen der optionalen, mit Wechselstrom betriebenen IntelliVue Dock erhalten Sie Auflade- und Netzwerkkonnektivität in einer kostengünstigen Dockinglösung. Bei Anschluss an einen Host-Monitor wird die Stromversorgung des X3 natürlich vom Host übernommen.
Sie können entscheiden, wie Sie den X3 betreiben möchten. Dieser kompakte Monitor wird mit einer austauschbaren und wiederaufladbaren Batterie geliefert, die mit einer einzigen Aufladung eine Laufzeit von über 5 Stunden bietet. Durch Hinzufügen der optionalen, mit Wechselstrom betriebenen IntelliVue Dock erhalten Sie Auflade- und Netzwerkkonnektivität in einer kostengünstigen Dockinglösung. Bei Anschluss an einen Host-Monitor wird die Stromversorgung des X3 natürlich vom Host übernommen.
Alle Oberflächen des tragbaren Patientenmonitors X3 bestehen aus chemikalienbeständigen Materialien, die Tests zufolge aggressiven Desinfektionsmitteln² ungefähr 60 Mal länger als die zuvor verwendeten Materialien standhalten. Der am häufigsten berührte Teil des X3 – sein Touchscreen – ist mit antimikrobiellem Corning® Gorilla® Glas³ abgedeckt und in ionisches Silber mit antimikrobiellen Eigenschaften eingebettet.

Alle Oberflächen des tragbaren Patientenmonitors X3 bestehen aus chemikalienbeständigen Materialien, die Tests zufolge aggressiven Desinfektionsmitteln² ungefähr 60 Mal länger als die zuvor verwendeten Materialien standhalten. Der am häufigsten berührte Teil des X3 – sein Touchscreen – ist mit antimikrobiellem Corning® Gorilla® Glas³ abgedeckt und in ionisches Silber mit antimikrobiellen Eigenschaften eingebettet.

Alle Oberflächen des tragbaren Patientenmonitors X3 bestehen aus chemikalienbeständigen Materialien, die Tests zufolge aggressiven Desinfektionsmitteln² ungefähr 60 Mal länger als die zuvor verwendeten Materialien standhalten. Der am häufigsten berührte Teil des X3 – sein Touchscreen – ist mit antimikrobiellem Corning® Gorilla® Glas³ abgedeckt und in ionisches Silber mit antimikrobiellen Eigenschaften eingebettet.
Alle Oberflächen des tragbaren Patientenmonitors X3 bestehen aus chemikalienbeständigen Materialien, die Tests zufolge aggressiven Desinfektionsmitteln² ungefähr 60 Mal länger als die zuvor verwendeten Materialien standhalten. Der am häufigsten berührte Teil des X3 – sein Touchscreen – ist mit antimikrobiellem Corning® Gorilla® Glas³ abgedeckt und in ionisches Silber mit antimikrobiellen Eigenschaften eingebettet.
Erweiterungen ermöglichen das Hinzufügen von zusätzlichen invasiven Druck- und Temperaturmessungen, des Herzzeitvolumens und der Kapnographie zum X3. Die drei Erweiterungen erweitern Ihre Monitoringmöglichkeiten und werden so auch Patient*innen gerecht, bei denen ein intensiveres Monitoring erforderlich ist.

Erweiterungen ermöglichen das Hinzufügen von zusätzlichen invasiven Druck- und Temperaturmessungen, des Herzzeitvolumens und der Kapnographie zum X3. Die drei Erweiterungen erweitern Ihre Monitoringmöglichkeiten und werden so auch Patient*innen gerecht, bei denen ein intensiveres Monitoring erforderlich ist.

Erweiterungen ermöglichen das Hinzufügen von zusätzlichen invasiven Druck- und Temperaturmessungen, des Herzzeitvolumens und der Kapnographie zum X3. Die drei Erweiterungen erweitern Ihre Monitoringmöglichkeiten und werden so auch Patient*innen gerecht, bei denen ein intensiveres Monitoring erforderlich ist.

Technische Daten

Display
Display
Beschreibung
  • Aktivmatrix-Farb-LCD-Bildschirm mit kapazitivem Multi-Touchscreen
Abmessungen
  • 15,5 cm
Auflösung
  • 1024 x 480
Anzahl der Parameterkurven
  • Max. 5 (oder 12 EKG-Kurven)
Unterstützte Ausrichtungen der Anzeige
  • 0°/90°/180°
Bildschirmoberfläche
  • Antimikrobielles Corning® Gorilla® Glas
Informationen – Abmessungen/Gewicht/Parameter
Informationen – Abmessungen/Gewicht/Parameter
Gewicht
  • 1,4 kg (einschl. Optionen, Batterie und Griff)
Grundlegende Vitalparameter
  • EKG
  • SpO₂ (Philips FAST-SpO₂, Nellcor OxiMax SpO₂, Masimo rainbow SET SpO₂)
  • Respiration
  • NBP
Abmessungen (mit Griff)
  • 249 x 97 x 111 mm
Optional:
  • 2 invasive Druckmessungen, CO₂, zweite SpO₂-Messung
Mit IntelliVue Erweiterungen
  • Max. 4 invasive Druckmessungen und 2 Temperaturmessungen;
Batterie
Batterie
Kapazität
  • 5 Stunden (Basiskonfiguration)[⁴]
Robustheit
Robustheit
Desinfektion
  • Hochgradig desinfektionsmittelbeständige Oberflächenmaterialien
Mechanische Robustheit
  • 7M3
  • ¹ 12 Jahre Abwärtskompatibilität mit IntelliVue Patientenmonitoring-Geräten (möglicherweise Software-Upgrade erforderlich). Mehr als 6 Jahre Abwärtskompatibilität mit Patienten-Informationszentralen (möglicherweise Software-Upgrade erforderlich).
  • ² Eine vollständige Liste der empfohlenen Mittel finden Sie in der Gebrauchsanweisung des IntelliVue X3.
  • ³ Corning und Gorilla sind eingetragene Marken von Corning Incorporated. Antimikrobielles Corning Gorilla Glas schützt nicht die Anwender und bietet keinen direkten oder implizierten Gesundheitsvorteil.
  • ⁴ EKG/Resp und FAST SpO₂, NBP-Messung alle 15 Minuten, Helligkeit auf Optimum
  • Eventuell sind nicht alle Leistungsmerkmale in allen Ländern erhältlich. Informationen zur Verfügbarkeit des gesamten Produktportfolios erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.

