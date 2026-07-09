Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Ja
Produktkategorie
EKG
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M1001A, M1001B, M1002B, M3000A, M3001A, M3002A, M8105A, M8102A, 862474, 862478, 863077, 862108, 862231, 862439, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, M3923A, M3924A, M3926A, M3927A, M3928A
Produkttyp
Elektrode
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Ein-Patienten-Produkt
CE-Kennzeichnung
Ja
Verpackungsgewicht
0,715 kg
Verpackungseinheit
30/Packung, 300 Elektroden/Karton
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
6 Monate