Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M1176A, M3921A, M3923A, M3924A, M3926A, M3927A, M3928A, M3929A, 862474, 862478, M3535A, M3536A, M3536M, 863051, 863052, 863053, 863054, 863055, 863056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Welch-Allyn, Nihon, Kohden, Dräger, Medtronic (Physio-Control), Colin, Datascope-Passport, Fukada Denshi, Spacelabs, Mindray, Zoll, Zymed, Criticare, Datascope-Accutorr, Siemens
Produktkategorie
NBP
Produkttyp
Manschette
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
CE-Kennzeichnung
Ja
Verpackungsgewicht
0,146 kg
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Verpackungseinheit
1 Manschette
Mindesthaltbarkeit
Keine
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
M1596B; M1597B