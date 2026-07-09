Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Welch-Allyn, Nihon, Kohden, Dräger, Medtronic (Physio-Control), Colin, Datascope-Passport, Fukada Denshi, Spacelabs, Mindray, Zoll, Zymed, Criticare, Datascope-Accutorr, Siemens
Produktkategorie
NBP
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M1176A, M3921A, M3923A, M3924A, M3926A, M3927A, M3928A, M3929A, 862474, 862478, M3535A, M3536A, M3536M, 863051, 863052, 863053, 863054, 863055, 863056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082
Produkttyp
Manschette
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
Verpackungsgewicht
0,070 kg
Verpackungseinheit
1 Manschette
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
Keine
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
M1596B; M1597B