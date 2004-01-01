Suchbegriffe

Traditional Reusable NIBP Cuff / Infant Infant

Manschette

Blase, die nicht mit Naturlatex hergestellt wurde, dunkelbraune Dacron-Abdeckung. Umfang der Extremität = 10 bis 19 cm. Manschettenbreite = 6,0 cm. Länge = 12 cm. Gewicht = 57 g

Technische Daten

Blutdruckmanschette
Blutdruckmanschette
Patientengruppe
  • Kinder
Manschettengröße
  • Kleinkinder
Blasenbreite
  • Manschettenbreite: 6 cm
Manschettenfarbe
  • Schwarz
Blasenlänge
  • Blase: 12 cm
Anzahl der Schläuche
  • 1
Manschettenanschluss
  • Bajonett
Produktdetails
Produktdetails
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
  • Welch-Allyn, Nihon, Kohden, Dräger, Medtronic (Physio-Control), Colin, Datascope-Passport, Fukada Denshi, Spacelabs, Mindray, Zoll, Zymed, Criticare, Datascope-Accutorr, Siemens
Produktkategorie
  • NBP
Verwendung mit Geräten von Philips Healthcare
  • M1176A, M3921A, M3923A, M3924A, M3926A, M3927A, M3928A, M3929A, 862474, 862478, M3535A, M3536A, M3536M, 863051, 863052, 863053, 863054, 863055, 863056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082
Produkttyp
  • Manschette
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
  • Wiederverwendbar
CE-zertifiziert
  • Ja
Gewicht des Pakets
  • 0,050 kg
Verpackungseinheit
  • 1 Manschette
Nicht mit Naturlatex hergestellt
  • Ja
Mindesthaltbarkeit
  • Keine
Steril ODER nicht steril
  • Nicht-steril
Verwendung mit anderem Zubehör
  • M1596B; M1597B
  • Das Produkt ist eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Informationen zur Verfügbarkeit des gesamten Produktsortiments erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.

