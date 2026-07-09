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Blutdruckmanschetten
Traditional Reusable NIBP Cuff Kit Manschettensortiment, wiederv., latexfr., 5 Größen
Traditional Reusable NIBP Cuff Kit Manschettensortiment, wiederv., latexfr., 5 Größen
Manschette
Blutdruckmanschetten
Traditional Reusable NIBP Cuff Kit Manschettensortiment, wiederv., latexfr., 5 Größen
Manschette
Blutdruckmanschetten
Sortiment enthält Blutdruckmanschette in allen 5 Größen (40401A/B/C/D/E): Kleinkinder, Kinder, Erwachsene (normal), Erwachsene (groß), Erwachsene (Bein). Zur Verwendung mit Verbindungskabel M1598B oder M1599B.
Vertrieb kontaktieren
Spezifikationen
Blutdruckmanschette
Patiententyp
Kinder; Erwachsene
Manschettengröße
Kleinkind, Kind, Erw. (normal), Erw. (groß), Erw. (Bein)
Blasenbreite
Verschiedene
Manschettenfarbe
Schwarz
Blasenlänge
Verschiedene
Anzahl der Schläuche
1
Manschettenanschluss
Bajonett
Produktdetails
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M1176A, M3921A, M3923A, M3924A, M3926A, M3927A, M3928A, M3929A, 862474, 862478, M3535A, M3536A, M3536M, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082
Produktkategorie
NBP
Produkttyp
Manschette
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
Verpackungsgewicht
0,720 kg
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Verpackungseinheit
1 Sortiment = 5 Manschetten
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
Keine
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
M1596B; M1597B
Haftungsausschluss
Das Produkt ist eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Informationen zur Verfügbarkeit des gesamten Produktsortiments erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.
Philips - Klass. Mansch.sort., wiederv. - HC40400B - Philips