Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare

M1029A, 862474, 862478, M3012A, M3535A/A06, M3536A/A06, M3536M, 863064, 863065, 863066, 863068, M8102A, M8105A, M3000A, M3001A, M3002A, M3016A, M3015B, M3015A

Produktkategorie

Temperatur

Verwendung mit Geräten anderer Hersteller

Für alle Temperaturmonitore Serie 400 mit Anschluss für 1/4"-Klinkenstecker

Produkttyp

Sensor

CE-Kennzeichnung

Ja

Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten

Einweg-Produkt

Verpackungsgewicht

0,410 kg

Verpackungseinheit

1 Karton = 20 Sensoren

Nicht mit Naturlatex hergestellt

Ja

Steril ODER nicht steril

Steril

Mindesthaltbarkeit

12 Monate +

Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial