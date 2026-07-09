Einweg-Festgel-Elektrode mit Textilhaftring. Silber-/Silberchlorid-Sensor (Ag/AgCI), neu platzierbar. Zur Überwachung von Neugeborenen und Kindern, 22 mm x 22mm, Zubehör und Verbrauchsmaterial für nichtinvasive Patientenmonitore.