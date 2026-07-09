Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Ja
Produktkategorie
EKG
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M8102A, M8105A, M3000A, M3001A, M3002A, M1001B, M1002B, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077
Produkttyp
Elektrode
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Ein-Patienten-Produkt
CE-Kennzeichnung
Ja
Verpackungsgewicht
1,270 kg
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Verpackungseinheit
3/Beutel, 1 Karton = 100 Packungen = 300 Elektroden/Karton
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
6 Monate +