Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Ja
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M8102A, M8105A, M3000A, M3001A, M3002A, M1001B, M1002B, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077
Produktkategorie
EKG
Produkttyp
Elektrode
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Ein-Patienten-Produkt
Verpackungsgewicht
0,730 kg
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Verpackungseinheit
30/Beutel, 1 Karton = 300 Elektroden
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
6 Monate