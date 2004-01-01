Der PageWriter TC35 bietet fortschrittliche Tools zur Verbesserung des Workflows und zur klinischen Entscheidungsunterstützung. Alle PageWriter bieten die klinische Exzellenz des DXL-EKG-Algorithmus, der auf über 55 Jahren Forschung und Erfahrung basiert. Kontinuität und Konsistenz bei Befundung und Diagnose – von PageWriter EKG-Schreibern über IntelliSpace ECG Managementsysteme bis hin zu anderen Philips Lösungen in der Einrichtung. Native DICOM-Modalitäten-Arbeitslisten können heruntergeladen oder AVE-Daten abgerufen werden. Personalien von Patient*innen werden direkt am Patientenbett angezeigt. Übertragung von EKG-Berichten mit WiFi-5-Geschwindigkeit (802.11 b/a/g/n/ac) und der Sicherheit von WPA3 (Personal) drahtlos an eine ePA. Die native DICOM-Interoperabilität ermöglicht direkten Zugriff auf EKG-Aufträge über Ihren aktuellen DICOM-MWL-Anbieter und Speicherung der EKGs im DICOM-Format in Ihrem PACS. Ein schneller, effizienter klinischer Workflow und zuverlässiger Betrieb für Sie und Ihre Patient*innen.
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Der Philips DXL-EKG-Algorithmus bietet branchenführende EKG-Befundung, insbesondere im Hinblick auf pädiatrische Analysen, die Erkennung von Schrittmacherimpulsen (mit einer Größe von nur 0,02 mVms), QT-Messungen und eine Reihe fortschrittlicher Funktionen zur Entscheidungsunterstützung bei einem ST-Hebungsinfarkt (STEMI), um die Behandlung von Patienten mit Brustschmerzen zu unterstützen.
Branchenführende EKG-Befundung
Der Philips DXL-EKG-Algorithmus bietet branchenführende EKG-Befundung, insbesondere im Hinblick auf pädiatrische Analysen, die Erkennung von Schrittmacherimpulsen (mit einer Größe von nur 0,02 mVms), QT-Messungen und eine Reihe fortschrittlicher Funktionen zur Entscheidungsunterstützung bei einem ST-Hebungsinfarkt (STEMI), um die Behandlung von Patienten mit Brustschmerzen zu unterstützen.
Branchenführende EKG-Befundung
Der Philips DXL-EKG-Algorithmus bietet branchenführende EKG-Befundung, insbesondere im Hinblick auf pädiatrische Analysen, die Erkennung von Schrittmacherimpulsen (mit einer Größe von nur 0,02 mVms), QT-Messungen und eine Reihe fortschrittlicher Funktionen zur Entscheidungsunterstützung bei einem ST-Hebungsinfarkt (STEMI), um die Behandlung von Patienten mit Brustschmerzen zu unterstützen.
Mühelose Bedienung
Schnelle Navigation dank Touchscreen und Leuchttasten
Der EKG-Schreiber PageWriter TC35 eignet sich für die hohen Anforderungen in Krankenhausumgebungen ebenso wie für den Einsatz in Arztpraxen. Die besonders einfache Bedienung, der Touchscreen und zusätzliche Tools ermöglichen aussagefähige EKG-Berichte von hoher Qualität. Die benutzerfreundliche Touchscreen-Bedienung in drei Schritten ermöglicht eine schnelle und intuitive klinische Entscheidungsunterstützung mit dem hervorragenden Philips DXL-EKG-Algorithmus zur Erfüllung Ihrer aktuellen und zukünftigen Anforderungen.
Schnelle Navigation dank Touchscreen und Leuchttasten
Der EKG-Schreiber PageWriter TC35 eignet sich für die hohen Anforderungen in Krankenhausumgebungen ebenso wie für den Einsatz in Arztpraxen. Die besonders einfache Bedienung, der Touchscreen und zusätzliche Tools ermöglichen aussagefähige EKG-Berichte von hoher Qualität. Die benutzerfreundliche Touchscreen-Bedienung in drei Schritten ermöglicht eine schnelle und intuitive klinische Entscheidungsunterstützung mit dem hervorragenden Philips DXL-EKG-Algorithmus zur Erfüllung Ihrer aktuellen und zukünftigen Anforderungen.
Schnelle Navigation dank Touchscreen und Leuchttasten
Der EKG-Schreiber PageWriter TC35 eignet sich für die hohen Anforderungen in Krankenhausumgebungen ebenso wie für den Einsatz in Arztpraxen. Die besonders einfache Bedienung, der Touchscreen und zusätzliche Tools ermöglichen aussagefähige EKG-Berichte von hoher Qualität. Die benutzerfreundliche Touchscreen-Bedienung in drei Schritten ermöglicht eine schnelle und intuitive klinische Entscheidungsunterstützung mit dem hervorragenden Philips DXL-EKG-Algorithmus zur Erfüllung Ihrer aktuellen und zukünftigen Anforderungen.
Kompaktes, integriertes Elektrodenkabel
Integriertes Elektrodenkabel für weniger Geräteanschlüsse
Dank des innovativen Designs des kompakten Elektrodenkabels muss das Personal weniger Geräteverbindungen prüfen und verwalten. Darüber hinaus ermöglicht dieses Design bei einem hohen Patientenaufkommen einen kosteneffizienten Austausch des Zubehörs. Der Akku ermöglicht bis zu 13,9 Stunden normale Betriebszyklen, bevor er wieder aufgeladen werden muss.
Integriertes Elektrodenkabel für weniger Geräteanschlüsse
Dank des innovativen Designs des kompakten Elektrodenkabels muss das Personal weniger Geräteverbindungen prüfen und verwalten. Darüber hinaus ermöglicht dieses Design bei einem hohen Patientenaufkommen einen kosteneffizienten Austausch des Zubehörs. Der Akku ermöglicht bis zu 13,9 Stunden normale Betriebszyklen, bevor er wieder aufgeladen werden muss.
Integriertes Elektrodenkabel für weniger Geräteanschlüsse
Dank des innovativen Designs des kompakten Elektrodenkabels muss das Personal weniger Geräteverbindungen prüfen und verwalten. Darüber hinaus ermöglicht dieses Design bei einem hohen Patientenaufkommen einen kosteneffizienten Austausch des Zubehörs. Der Akku ermöglicht bis zu 13,9 Stunden normale Betriebszyklen, bevor er wieder aufgeladen werden muss.
WiFi-5-WLAN-Konnektivität
Standards-basierte Kommunikation und Integration
Der effiziente Arbeitsablauf mit drahtgebundener und drahtloser WiFi-5-Konnektivität über HL7, XML und Native DICOM nach Industriestandard informiert Ihre Mitarbeiter und unterstützt eine schnelle klinische Zusammenarbeit und Entscheidungsfindung.
Standards-basierte Kommunikation und Integration
Der effiziente Arbeitsablauf mit drahtgebundener und drahtloser WiFi-5-Konnektivität über HL7, XML und Native DICOM nach Industriestandard informiert Ihre Mitarbeiter und unterstützt eine schnelle klinische Zusammenarbeit und Entscheidungsfindung.
Standards-basierte Kommunikation und Integration
Der effiziente Arbeitsablauf mit drahtgebundener und drahtloser WiFi-5-Konnektivität über HL7, XML und Native DICOM nach Industriestandard informiert Ihre Mitarbeiter und unterstützt eine schnelle klinische Zusammenarbeit und Entscheidungsfindung.
Der Philips DXL-EKG-Algorithmus bietet branchenführende EKG-Befundung, insbesondere im Hinblick auf pädiatrische Analysen, die Erkennung von Schrittmacherimpulsen (mit einer Größe von nur 0,02 mVms), QT-Messungen und eine Reihe fortschrittlicher Funktionen zur Entscheidungsunterstützung bei einem ST-Hebungsinfarkt (STEMI), um die Behandlung von Patienten mit Brustschmerzen zu unterstützen.
Branchenführende EKG-Befundung
Der Philips DXL-EKG-Algorithmus bietet branchenführende EKG-Befundung, insbesondere im Hinblick auf pädiatrische Analysen, die Erkennung von Schrittmacherimpulsen (mit einer Größe von nur 0,02 mVms), QT-Messungen und eine Reihe fortschrittlicher Funktionen zur Entscheidungsunterstützung bei einem ST-Hebungsinfarkt (STEMI), um die Behandlung von Patienten mit Brustschmerzen zu unterstützen.
Branchenführende EKG-Befundung
Der Philips DXL-EKG-Algorithmus bietet branchenführende EKG-Befundung, insbesondere im Hinblick auf pädiatrische Analysen, die Erkennung von Schrittmacherimpulsen (mit einer Größe von nur 0,02 mVms), QT-Messungen und eine Reihe fortschrittlicher Funktionen zur Entscheidungsunterstützung bei einem ST-Hebungsinfarkt (STEMI), um die Behandlung von Patienten mit Brustschmerzen zu unterstützen.
Mühelose Bedienung
Schnelle Navigation dank Touchscreen und Leuchttasten
Der EKG-Schreiber PageWriter TC35 eignet sich für die hohen Anforderungen in Krankenhausumgebungen ebenso wie für den Einsatz in Arztpraxen. Die besonders einfache Bedienung, der Touchscreen und zusätzliche Tools ermöglichen aussagefähige EKG-Berichte von hoher Qualität. Die benutzerfreundliche Touchscreen-Bedienung in drei Schritten ermöglicht eine schnelle und intuitive klinische Entscheidungsunterstützung mit dem hervorragenden Philips DXL-EKG-Algorithmus zur Erfüllung Ihrer aktuellen und zukünftigen Anforderungen.
Schnelle Navigation dank Touchscreen und Leuchttasten
Der EKG-Schreiber PageWriter TC35 eignet sich für die hohen Anforderungen in Krankenhausumgebungen ebenso wie für den Einsatz in Arztpraxen. Die besonders einfache Bedienung, der Touchscreen und zusätzliche Tools ermöglichen aussagefähige EKG-Berichte von hoher Qualität. Die benutzerfreundliche Touchscreen-Bedienung in drei Schritten ermöglicht eine schnelle und intuitive klinische Entscheidungsunterstützung mit dem hervorragenden Philips DXL-EKG-Algorithmus zur Erfüllung Ihrer aktuellen und zukünftigen Anforderungen.
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Kompaktes, integriertes Elektrodenkabel
Integriertes Elektrodenkabel für weniger Geräteanschlüsse
Dank des innovativen Designs des kompakten Elektrodenkabels muss das Personal weniger Geräteverbindungen prüfen und verwalten. Darüber hinaus ermöglicht dieses Design bei einem hohen Patientenaufkommen einen kosteneffizienten Austausch des Zubehörs. Der Akku ermöglicht bis zu 13,9 Stunden normale Betriebszyklen, bevor er wieder aufgeladen werden muss.
Integriertes Elektrodenkabel für weniger Geräteanschlüsse
Dank des innovativen Designs des kompakten Elektrodenkabels muss das Personal weniger Geräteverbindungen prüfen und verwalten. Darüber hinaus ermöglicht dieses Design bei einem hohen Patientenaufkommen einen kosteneffizienten Austausch des Zubehörs. Der Akku ermöglicht bis zu 13,9 Stunden normale Betriebszyklen, bevor er wieder aufgeladen werden muss.
Integriertes Elektrodenkabel für weniger Geräteanschlüsse
Dank des innovativen Designs des kompakten Elektrodenkabels muss das Personal weniger Geräteverbindungen prüfen und verwalten. Darüber hinaus ermöglicht dieses Design bei einem hohen Patientenaufkommen einen kosteneffizienten Austausch des Zubehörs. Der Akku ermöglicht bis zu 13,9 Stunden normale Betriebszyklen, bevor er wieder aufgeladen werden muss.
WiFi-5-WLAN-Konnektivität
Standards-basierte Kommunikation und Integration
Der effiziente Arbeitsablauf mit drahtgebundener und drahtloser WiFi-5-Konnektivität über HL7, XML und Native DICOM nach Industriestandard informiert Ihre Mitarbeiter und unterstützt eine schnelle klinische Zusammenarbeit und Entscheidungsfindung.
Standards-basierte Kommunikation und Integration
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Standards-basierte Kommunikation und Integration
Der effiziente Arbeitsablauf mit drahtgebundener und drahtloser WiFi-5-Konnektivität über HL7, XML und Native DICOM nach Industriestandard informiert Ihre Mitarbeiter und unterstützt eine schnelle klinische Zusammenarbeit und Entscheidungsfindung.
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