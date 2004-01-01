PageWriter TC35 EKG-Schreiber

Der PageWriter TC35 bietet fortschrittliche Tools zur Verbesserung des Workflows und zur klinischen Entscheidungsunterstützung. Alle PageWriter bieten die klinische Exzellenz des DXL-EKG-Algorithmus, der auf über 55 Jahren Forschung und Erfahrung basiert. Kontinuität und Konsistenz bei Befundung und Diagnose – von PageWriter EKG-Schreibern über IntelliSpace ECG Managementsysteme bis hin zu anderen Philips Lösungen in der Einrichtung. Native DICOM-Modalitäten-Arbeitslisten können heruntergeladen oder AVE-Daten abgerufen werden. Personalien von Patient*innen werden direkt am Patientenbett angezeigt. Übertragung von EKG-Berichten mit WiFi-5-Geschwindigkeit (802.11 b/a/g/n/ac) und der Sicherheit von WPA3 (Personal) drahtlos an eine ePA. Die native DICOM-Interoperabilität ermöglicht direkten Zugriff auf EKG-Aufträge über Ihren aktuellen DICOM-MWL-Anbieter und Speicherung der EKGs im DICOM-Format in Ihrem PACS. Ein schneller, effizienter klinischer Workflow und zuverlässiger Betrieb für Sie und Ihre Patient*innen.