Die Philips Cardiac Workstation unterscheidet sich von allen bekannten EKG-Schreibern. Sie verändert bahnbrechend, wie Sie EKGs erfassen, aufrufen, anzeigen, analysieren, speichern, freigeben und verwalten – und transformiert die diagnostische Kardiographie. Workflows werden optimiert, und zur Unterstützung der Entscheidungsfindung werden umfassende klinische Daten aus Systemen der gesamten Einrichtung und darüber hinaus zusammengeführt. So können Sie Herzpatienten zuverlässig diagnostizieren und behandeln.
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Mit den beleuchteten Softtasten erhalten Sie in nur drei Schritten schnell und bequem akkurate EKGs. Dank Strichcode-/QR-Code-Scanner für die automatisierte Dateneingabe und den Import von Aufträgen aus Philips IntelliSpace ECG oder Ihrem ePA-System sinkt das Fehlerpotenzial auf ein Minimum. EKG-Berichte lassen sich ebenfalls komfortabel und schnell per Tastendruck erfassen, analysieren, drucken, exportieren und aufrufen.
Fortschritt, der es Ihnen einfach macht
Mit den beleuchteten Softtasten erhalten Sie in nur drei Schritten schnell und bequem akkurate EKGs. Dank Strichcode-/QR-Code-Scanner für die automatisierte Dateneingabe und den Import von Aufträgen aus Philips IntelliSpace ECG oder Ihrem ePA-System sinkt das Fehlerpotenzial auf ein Minimum. EKG-Berichte lassen sich ebenfalls komfortabel und schnell per Tastendruck erfassen, analysieren, drucken, exportieren und aufrufen.
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Mit den beleuchteten Softtasten erhalten Sie in nur drei Schritten schnell und bequem akkurate EKGs. Dank Strichcode-/QR-Code-Scanner für die automatisierte Dateneingabe und den Import von Aufträgen aus Philips IntelliSpace ECG oder Ihrem ePA-System sinkt das Fehlerpotenzial auf ein Minimum. EKG-Berichte lassen sich ebenfalls komfortabel und schnell per Tastendruck erfassen, analysieren, drucken, exportieren und aufrufen.
Demographische und umfangreiche klinische Daten können direkt am Ort der Entscheidungsfindung aufgerufen und angezeigt werden. Sehen Sie sich unregelmäßige Rhythmen genauer an. Analysieren Sie aberrierend geleitete Herzschläge. Blättern Sie schnell durch mehrere EKGs, um Trends zu erkennen. Oder vergleichen Sie aktuelle und vorherige EKGs dank paralleler Anzeige mit Hilfe des EKG-Managementsystems IntelliSpace ECG.
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