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  • Schlankes Design. 30 Stunden Wiedergabezeit
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Eingestellt

Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

TAPH802BK/00

4.6
| (5) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.
Schlankes Design. 30 Stunden Wiedergabezeit
Wohin die Woche Sie auch führt – mit diesen kabellosen Over-Ear-Kopfhörern wird das Pendeln dank ausgewogenem Klang und bis zu 30 Stunden Wiedergabezeit auf jeden Fall angenehmer. Falls das Ihnen noch nicht reicht, erhalten Sie dank der Schnellladefunktion zwischen 2 und 6 Stunden Extraleistung.
Alle Vorteile anzeigen

Kabellose Kopfhörer mit High Resolution Audio

Schlankes Design. 30 Stunden Wiedergabezeit

  • 40-mm-Treiber/geschlossen

  • Over-Ear

Jeder Trip. 30 Stunden Wiedergabezeit.

Diese Kopfhörer sind ideal für den täglichen Einsatz. Eine einzige Ladung dauert nur 1,5 Stunden und bietet Ihnen 30 Stunden Wiedergabe- oder Gesprächszeit. Zwei Stufen für schnelles Aufladen: Mit der Schnellladefunktion und der Eilladefunktion erhalten Sie 2 bzw. 6 Stunden mehr Wiedergabezeit. So können Sie von Montag bis Freitag und auch noch am Wochenende Ihre Musik hören.

Detailreicher Sound. Satter Bass

Perfekt abgestimmte akustische Neodym-Treiber sorgen für tiefe Bässe und klare Mitteltöne.

Flexibles Design

Diese kabellosen Kopfhörer verfügen über weiche Ohrmuscheln, die sich auf zwei Arten praktisch zusammenklappen lassen. Sie können sie flach zusammenklappen und im Büro ganz einfach in einer Schublade verstauen. Oder Sie klappen sie flach nach innen zusammen und erhalten so ein kompaktes Bündel, das bequem in die Jacken- und Handtasche passt.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.6

von 5

5

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2
1

23/04/2020

België

België

Casque Bluetooth

Son impeccable confort très bon et reste chargé longtemps

Vorteile

Son super

Nachteile

Volume pourrait être un peu plus fort

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAPH802BK Casque Bluetooth® sans fil verfasst

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Diese Bewertung wurde für TAPH802BK Casque Bluetooth® sans fil verfasst

07/02/2021

Portugal

Portugal

Verifizierter Käufer

Acima das espetativas

O produto é de facil utilização e corresponde as minhas espectativas.

Vorteile

Facil na conectividade., bp, som e confortavel

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAPH802BK Auscultadores sem fios Bluetooth® verfasst

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Diese Bewertung wurde für TAPH802BK Auscultadores sem fios Bluetooth® verfasst

29/01/2020

Nederland

Nederland

Comfortabele koptelefoon met goed geluid!

Degelijke koptelefoon met goed geluid. Ik had eerst de JBL Live 650BTNC besteld met noise cancelling. Ik vond die oncomfortabel zitten en met de NC-functie aan gaf hij een irritante ruis. Deze Philips zit heerlijk en de over ear kussens sluiten zo goed af dat ik NC totaal niet mis. Fijne bediening van de koptelefoon zonder poespas.

Vorteile

oorkussens sluiten geluid van buiten zeer goed af. Snelle en makkelijke koppeling via Bluetooth. Zit erg comfortabel.

Nachteile

Geen app beschikbaar om instellingen van koptelefoon in te stellen

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Diese Bewertung wurde für TAPH802BK Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon verfasst

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Diese Bewertung wurde für TAPH802BK Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon verfasst

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