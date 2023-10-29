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  • Musik ohne Kabelsalat
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Kabellose In-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon

TAE1205BK/00

2.8
| (22) Bewertungen
Musik ohne Kabelsalat
Haben Sie Ihre Musik immer dabei. Diese spritzwassergeschützten und schweißresistenten kabellosen Kopfhörer bieten Ihnen großartigen Sound, einen komfortablen Sitz im Ohr und bis zu 7 Stunden Wiedergabezeit. Wenn Sie mehr Zeit benötigen, können Sie Ihre Musik mit einer 15-minütigen Ladung weitere 1 Stunden lang wiedergeben.
Alle Vorteile anzeigen

Musik ohne Kabelsalat

  • 8-mm-Treiber/geschlossen

  • Bequeme Passform

  • IPX4 spritzwasser-/schweißresistent

  • Gute passive Geräuschisolierung

IPX4 spritzwasser-/schweißresistent

Dank der Schutzklasse IPX4 sind diese kabellosen Kopfhörer gegen Spritzwasser aus jeder Richtung geschützt. Ein bisschen Schweiß macht ihnen nichts aus und Sie müssen sich keine Gedanken machen, wenn Sie in einen Regenschauer geraten.

Sicher, flexibel, komfortabel

Die flexiblen Wingtips passen genau unter die Ohrwölbung und ermöglichen so einen sicheren Sitz und eine verbesserte passive Geräuschisolierung. Ein ovaler Akustikschlauch und austauschbare Ohrstöpselkappen sorgen für einen bequemen Sitz im Ohr. Das flache Kopfhörerkabel sitzt bequem im Nacken, egal sich ob die Ohrstöpsel im Ohr befinden oder nicht.

Magnetische Ohrstöpsel. Flaches, verwicklungsfreies Kabel

Diese Kopfhörer sind mit magnetischen Ohrstöpseln ausgestattet, die sich aneinander fixieren lassen, und weisen ein flaches Kopfhörerkabel auf, das Kabelsalat vermeidet. Wenn Sie die Kopfhörer aus der Tasche ziehen, müssen Sie also nicht zuerst den Knoten entwirren, bevor Sie sich Ihrer Playlist widmen können.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

2.8

von 5

22

Bewertungen

29/10/2023

Deutschland

Deutschland

Toll!

Für mich, die perfekten Bluetooth in-ear Kopfhörer!

Vorteile

Akku, Bedienung, Handhabung

Nachteile

Ich sehe keine aber wer starke Bässe will, sollte andere nehmen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAE1205BK Kabellose In-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAE1205BK Kabellose In-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon verfasst

14/10/2022

Deutschland

Deutschland

leicht zu bedienen

leicht zu bedienen Die Funktionen sind einfach verständlich

Vorteile

leicht zu bedienen

Nachteile

keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAE1205BK Kabellose In-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon verfasst

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14/07/2024

United Kingdom

United Kingdom

Long battery life, great sound

Music sounds great with these earbuds. Conversation, not so much. It mutes the outside noise quite well, which is good for noisy surroundings, but when engaging in an audio chat or a phone call, it feels strange to barely be able to hear my own voice when I speak. Distance from the Bluetooth source is good. So is the battery life. Remote controls are well programmed, very intuitive and user friendly. I would recommend, it is good value for money.

Vorteile

Great sound quality, silicone buds mute well the outside noise

Nachteile

Somewhat uncomfortable silicone covers for myself

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Diese Bewertung wurde für TAE1205BK In-ear wireless headphones with mic verfasst

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