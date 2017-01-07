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Eingestellt

Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

SHB9250/00

4.3

| (32) Bewertungen | 87% empfehlen dieses Produkt.

Hochauflösender Sound

Der Philips SHB9250 mit Bluetooth-Verbindung spart an Kabeln, aber nicht an Klangqualität. Er liefert tiefe Bässe und höchste Klarheit. Wechseln Sie ganz einfach zwischen Musik und Anrufen, und genießen Sie dank der gepolsterten Ohrmuscheln Komfort unterwegs.

Alle Vorteile anzeigen

mit Digital Bass Boost

Hochauflösender Sound

  • 40-mm-Treiber/geschlossen

  • On-Ear

  • Weiche Ohrpolster

One-Touch-Bassverstärkung für tiefe, dynamische Bässe

Mit der Multi-Point-Funktion können Sie Musik abspielen und Anrufe tätigen – auf zwei Geräten gleichzeitig

Die Multi-Point-Funktion ermöglicht Ihnen, Ihre Philips Bluetooth-Kopfhörer mit zwei Bluetooth-fähigen Geräten gleichzeitig zu verbinden. Koppeln Sie ganz einfach die zwei Geräte, um Filme und Musik zu genießen, während Sie in der Zwischenzeit problemlos Anrufe entgegennehmen.

High Resolution Audio gibt Musik in reinster Form wieder

High Resolution Audio gibt Musik in reinster Form wieder

High Resolution Audio bietet die beste Audioleistung und gibt Studioaufnahmen realitätsgetreuer wieder als CD-Formate mit 16 Bit/44,1 kHz. Diese Qualität ohne Kompromisse macht High Resolution Audio zum optimalen Begleiter für Musikliebhaber. Diese Kopfhörer erfüllen die hohen Standards des Qualitätssiegels "High Resolution Audio".

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.3

von 5

32

Bewertungen

87%

empfehlen dieses Produkt.

3
2

07/01/2017

Deutschland

Deutschland

Weltklasse!

Wir haben ca. 35 Kopfhörer auf Herz und Nieren geprüft und es waren durchaus gute Modele dabei. Wer es allerdings handlich und leistungsfähig mag mit einer hervorragenden Steuerung, der kommt an diesem Kopfhörer nicht vorbei. Die Preisleistung stimmt auf jeden Fall. 3 Wochen im Einsatz und das Ding macht einfach nur Spass. Ladezeit ca. 1 Stunde und tatsächlich 15,7 Stunden gelaufen. Akku wurde nach mehrfachem Aufladen auch noch etwas besser! Kaufen, kaufen, kaufen mehr ist nicht zu sagen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHB9250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer verfasst

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01/08/2016

Deutschland

Deutschland

Seit ca. acht Monaten im Gebrauch. Alles super

Also diese Dinger sind nicht nur schick, sondern haben auch einen mörderisch brutalen Sound für diese Größe. Die Headsetfunktion funktioniert tadellos. In dieser Preisklasse wird es schon schwer was besseres zu finden. Der einzige Nachteil den ich bisher finden konnte ist, das mir meine Töchter das Ding ständig wegnehmen, weil es so gut klingt.

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14/03/2016

Deutschland

Deutschland

Sehr gutes Produkt

Perfekter klang Cooles Design Würde es zu hundert Prozent weiter empfehlen

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  1. Ergebnisse können variieren

  2. Bei Verwendung des im Lieferumfang enthaltenen Kopfhörer-Kabels