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  • Speziell für die alltäglichen Bedürfnisse Ihres Babys entwickelt
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Eingestellt

Philips AventKlassischer Schnuller

SCF182/13

4.5
| (129) Bewertungen | 97% empfehlen dieses Produkt.
Speziell für die alltäglichen Bedürfnisse Ihres Babys entwickelt
Erfüllen Sie die wichtigen alltäglichen Bedürfnisse Ihres Kleinen nach Beruhigung mit dem Philips Avent Klassik-Schnuller. Der kiefergerecht geformte und weiche Sauger ist in verschiedenen Farben erhältlich und sorgt für eine natürliche Zahnentwicklung Ihres Kindes.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Schnuller mit lustigen, farbenfrohen Tiermotiven

Speziell für die alltäglichen Bedürfnisse Ihres Babys entwickelt

  • Für mehr Komfort

  • 0 bis 6 Monate

  • Kiefergerecht und BPA-frei

  • Doppelpack

9 von 10 Babys nehmen unsere Schnuller an*

9 von 10 Babys nehmen unsere Schnuller an*

Babys wissen, was Sie möchten! Wir haben Mütter gefragt, wie Ihre Kinder auf Philips Avent Sauger reagieren und 9 von 10 Babys nehmen unsere Schnuller an.*

Entwickelt für eine natürliche Dentalentwicklung

Entwickelt für eine natürliche Dentalentwicklung

Unser weicher Silikonsauger hat eine symmetrische Form, welche sich Gaumen, Zahnfleisch und Zähnen Ihres Babys während des Wachstums anpasst.

Hergestellt in unserem preisgekrönten Standort in Großbritannien

Hergestellt in unserem preisgekrönten Standort in Großbritannien

Sie können darauf vertrauen, dass das Wohlbefinden Ihres Kindes in guten Händen ist. Dieser Schnuller wurde in unserem preisgekrönten Standort in Großbritannien hergestellt.*

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.5

von 5

129

Bewertungen

97%

empfehlen dieses Produkt.

20/12/2016

Deutschland

Deutschland

Super Schnuller!

Unsere Tochter wollte die ersten paar Monate keinen Schnuller annehmen, bis wir den Avent Schnuller fanden. Seitdem hat sie nur diese und sie liebt sie! Wir sind inzwischen bei dem Avent Schnuller für ältere Babies (6-18 Monate) und auch dieser wird gerne jede Nacht in Einsatz gebracht.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF172/52 Klassischer Schnuller verfasst

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Diese Bewertung wurde für SCF172/52 Klassischer Schnuller verfasst

01/04/2016

Deutschland

Deutschland

Babys Liebling

Ich habe sämtliche Beruhigungssauger gekauft, die man kaufen kann und genau diesen liebt mein Baby!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF172/50 Klassischer Schnuller verfasst

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Diese Bewertung wurde für SCF172/50 Klassischer Schnuller verfasst

01/08/2019

United Kingdom

United Kingdom

Fabulous comforter

My baby has really taken to these comforters, the shape and size seem to be perfect for her. In the past she has not really got on with different brands I have tried do these were a god send. They help to settle her after a feed and get her back to sleep in mins

Vorteile

Great shape

Nachteile

None

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Diese Bewertung wurde für SCF182/12 Classic soother verfasst

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Diese Bewertung wurde für SCF182/12 Classic soother verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. Die weltweit führende Schnullermarke

  2. Aus hygienischen Gründen sollten die Schnuller alle vier Wochen ausgetauscht werden.

  3. Hersteller des Jahres 2014

  4. Online mit 100 Müttern getestet, Vereinigtes Königreich 2012

  5. Unser Sortiment unterstützt Mütter und Babys in jeder Entwicklungsphase.