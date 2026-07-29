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  • Passt sich bequem der natürlichen Gesichtsform des Babys an
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Philips Avent SoothieSchnuller

SCF099/20

4.1
| (335) Bewertungen | 88% empfehlen dieses Produkt.
Passt sich bequem der natürlichen Gesichtsform des Babys an
Bei der Entwicklung des Philips Avent Soothie standen die natürlichen Gesichtskonturen Ihres Babys im Mittelpunkt. Sein gekrümmtes, herzförmiges Saugerschild stößt nicht gegen die kleine Nase das Babys. Der aus Silikon für medizinische Zwecke hergestellte Soothie wird in Krankenhäusern in ganz Europa eingesetzt.*
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Flexibles, für medizinische Zwecke zugelassenes Silikon

Passt sich bequem der natürlichen Gesichtsform des Babys an

  • Einteiliger Schnuller aus Silikon

  • 0 bis 6 Monate

  • BPA-frei

  • Doppelpack

Mehr Komfort durch Anpassung an die Gesichtsform Ihres Babys

Mehr Komfort durch Anpassung an die Gesichtsform Ihres Babys

Das spezielle, geschwungene, herzförmige Saugerschild ist so konzipiert, dass es sich an die natürlichen Gesichtskonturen Ihres Babys anpasst. Für maximalen Komfort, ohne an die Nase zu stoßen.

Einteiliges Design aus 100% Silikon für medizinische Zwecke

Einteiliges Design aus 100% Silikon für medizinische Zwecke

Soothie hat ein strapazierfähiges, einteiliges Design und besteht vollständig aus für medizinische Zwecke zugelassenem Silikon. Unser Expertenteam hat diesen Schnuller speziell für Neugeborene von 0 bis 6 Monaten entwickelt.

Von Krankenhäusern in ganz Europa eingesetzt*

Von Krankenhäusern in ganz Europa eingesetzt*

Die Produktreihe Philips Avent Soothie wird von Krankenhäusern in ganz Europa verwendet. Ärzte und Krankenschwestern vertrauen darauf, Neugeborene mit dem Soothie zu beruhigen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.1

von 5

335

Bewertungen

88%

empfehlen dieses Produkt.

29/07/2026

Deutschland

Deutschland

Perfekter Schnuller

Ein super Schnuller alle meine 3 Kinder haben ihn von Anfang an angenommen auch schön finde ich das er komplett aus Silikon ist das erleichtert das reinigen und verursacht weniger Hautreizungen die größe ist perfekt:) wobei ich sagen muss das mein Kind ihn mit 2 Jahren immer noch sehr liebt ❤️klare Kauf Empfehlung wir haben immer ein Ersatz hier perfekt auch für autistische Kinder wie mein Sohn

Diese Bewertung wurde für Soothie SCF099/27 Schnuller verfasst

Date of Use 2024-08-04

Diese Bewertung wurde für Soothie SCF099/27 Schnuller verfasst

Date of Use 2024-08-04

30/04/2024

Deutschland

Deutschland

Problemlos für Kinder die voll gestillt werden

Meine Tochter ist 5 Wochen alt und wird voll gestillt und ich habe die letzten drei Wochen damit verbracht Schnuller zu finden mit denen sie sich beruhigen kann ohne eine saugverwirrung zu bekommen, und der Soothie von Avent ist der einzige mit dem es geklappt hat! Sie nimmt ihn super gerne in den Mund und saugt daran, und er passt auch wunderbar! Er ist zudem so gut wie vollständig geruchlos und lässt sich mit der Box auch noch super schnell sterilisieren mit der Mikrowelle. Ich bin so erleichtert und kann ihn nur absolut jedem weiterempfehlen!

Vorteile

Keine Saugverwirrung, schnell reinigen, passt gut

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Soothie SCF099/22 Schnuller verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Soothie SCF099/22 Schnuller verfasst

22/09/2023

Deutschland

Deutschland

Super Schnulli

Unsere Tochter die voll gestillt wird, hat keinen anderen Schnulli akzeptiert. Dieser Schnulli wurde aber akzeptiert und es kam auch zu keinerlei Saugirritationen. Auch die weiche Form gefällt uns, wenn sie mal mit dem Schnulli bei uns auf dem Bauch liegt, gibt es keine Abdrücke. 👌

Vorteile

Weiche Form und die symmetrische Saugerform!

Nachteile

Das es nur blau und pink gibt. Etwas "geschlechtsneutralere" Farben wären toll wie gelb oder grün.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Soothie SCF099/22 Schnuller verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Soothie SCF099/22 Schnuller verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. Alle unsere Soothies haben dieselbe Saugerform, das gleiche einteilige Design und Material und sind mit unterschiedlicher Saugerschild-Form erhältlich, darunter auch die Ausführungen, die in Krankenhäusern in ganz Europa verwendet werden.

  2. Aus hygienischen Gründen sollten die Schnuller alle vier Wochen ausgetauscht werden.