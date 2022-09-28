Ich durfte die Natural Babyflasche SCF033/16 von Avent kostenlos 2 Wochen lang testen. Mein Fazit? Ein großartiges Produkt. Die Haptik ist sehr ansprechend und die Flasche liegt gut in der Hand, das geringe Eigengewicht hat mich auch überzeugt. Die Skalierung ist sehr genau, jedoch würde ich mir wünschen, dass sie nicht erst bei 40ml beginnt, sondern bei 20ml, so dass Restmengen abgelesen werden können. Milchmengen werden gleichmäßig erwärmt. Die Natural Babyflasche SCF033/16 ist ein sehr intuitives Produkt, nach anfänglicher Reinigung ist sie sofort Einsatzbereit. Ganz klar überzeugt hat mich auch die Verschlusstechnik, sie kommt ohne Verschlusskappe aus und ist mit Hilfe des Deckels tropfsicher verschlossen. Dies habe ich sowohl mit Muttermilch als auch mit Pre- Nahrung getestet. Dieses Feature ist sehr durchdacht und hilfreich! Die Blähungen meiner Tochter haben recht schnell abgenommen. Auch war der Wechsel zwischen stillen und Flasche kein Problem durch die Saugerform, es kam zu keinen Stillirritationen, ein ganz klares Kaufargument!!! Die Reinigung ist sehr einfach und Milchreste können leicht entfernt werden, auch ist die Sterilisation durch den Zusammenbau sehr einfach gewesen. Die seitliche deutliche Nummerierung der Sauger lässt sofort erkennen , welche Größe man gerade benutzt. Wir haben den Sauger 2 getestet, welcher optimal für Babys 1m+ ist. Sie hat sich nicht verschluckt und nicht gequängelt an der Flasche. Optimal zum Umstellen auf die Flasche! Bemerkenswert finde ich auch , dass die unterschiedlichen Saugergrößen ohne Probleme mit den Ringen verwendet werden können. Auch nach 2 wöchiger intensiver Testung kann ich keine farblichen Veränderungen oder Abnutzungen an der Flasche erkennen. Ich bin ganz klar überzeugt von der SCF033/16 Natural-Babyflasche von Avent und werde sie weiter verwenden.