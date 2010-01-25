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Eingestellt
SBD7000/10
Rock 'n' Roll
Genießen Sie mit der SBD7000 Musik und Filme auf Ihrem iPhone. Wenn Sie Videos ansehen möchten, drehen Sie einfach die Dockingstation, und die Lautsprecher wechseln automatisch zum optimalen Stereosound. Mobilfunk-Abschirmungstechnologie sorgt für störungsfreien Sound.
Betreiben Sie Ihre Lautsprecher mit einem Netzteil, und genießen Sie Ihre Musik zu Hause.
Der Class D-Digitalverstärker empfängt ein analoges Signal, wandelt es in ein digitales Signal um und verstärkt es digital. Anschließend erhält das Signal in einem Demodulationsfilter seine endgültige Form. Der verstärkte digitale Ausgang bietet alle Vorteile digitaler Audiosignale, einschließlich der verbesserten Tonqualität. Außerdem weist der Class D-Digitalverstärker, anders als herkömmliche AB-Verstärker, einen Wirkungsgrad von über 90 % auf. Das Ergebnis ist ein leistungsfähiger Verstärker mit minimalem Platzbedarf.
Wenn Sie den DBB einschalten, werden die Bässe im Niedrigfrequenzbereich elektronisch unterstützt. Dadurch wird der Klang konsistenter wiedergegeben - insbesondere bei niedrigem Lautstärkepegel. Sie hören immer beeindruckende Bässe.
3.0
von 5
2
Bewertungen
test3433
25/01/2010
France
Diese Bewertung wurde für SBD7000 Station d'accueil verfasst
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BrianFelegy2
25/01/2010
Nederland
Diese Bewertung wurde für SBD7000 Luidsprekerstation verfasst
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