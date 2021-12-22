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Eingestellt
Satte Beats, gleißende Lichter
Lassen Sie satte Beats erklingen! Die Philips Shoqbox SB300 wartet mit explosiven, pulsierenden Bässen über zwei Bassstrahler auf. Für noch mehr Power sorgen Lichter, die im Rhythmus pulsieren. Robust, stoßfest und wasserfest – die Party ist da, wo Sie sind.
Bluetooth®
Wasserfest, stoßfest
Mehrfarbiges Licht
Geben Sie Musik zu jeder Zeit und überall laut wieder. Dank des integrierten Akkus können Sie Ihre persönliche Musik ohne Kabelgewirr und die umständliche Suche nach einer Steckdose genießen. Erleben Sie jetzt großartige Musik mit dank hohem Tragekomfort.
Gehen Sie ins Licht, und spüren Sie die hämmernden Beats und gleißenden Lichter. Verschiedene Farben pulsieren zum Rhythmus und erwecken so Ihre Musik zum Leben – für ein intensiveres Partyerlebnis. Wenn Sie lieber im Dunkeln tanzen, ist das auch kein Problem – einfach einen Schalter betätigen und schon ist das Licht aus.
Mit dem integrierten Mikrofon kann dieser Lautsprecher auch als Lautsprechertelefon verwendet werden. Wenn ein Anruf eingeht, wird die Musik pausiert, und Sie können über den Lautsprecher sprechen. Arrangieren Sie ein Geschäftstreffen. Oder rufen Sie Ihren Freund von einer Party aus an. In jedem Fall funktioniert es wunderbar.
4.0
von 5
12
Bewertungen
92%
empfehlen dieses Produkt.
Ffflowflow
22/12/2021
Nederland
klein apparaatje waar redelijk veel geluid uitkomt
Voor de grootte komt er redelijk mooi en voor zijn grootte redelijk hard geluid en mooi licht effect er bij
Vorteile
Moo en redelijk hard geluid voor hoe klein hij is
Nachteile
Weet nog niet
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ShoqBox SB300B wireless portable speaker verfasst
Datum der Benutzung 2021-11-22
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ShoqBox SB300B wireless portable speaker verfasst
Datum der Benutzung 2021-11-22
Jon334
11/08/2018
Portugal
Muito bom produto simples
Excelente som leve para transporte bonito diseiner
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ShoqBox SB300B altifalante portátil sem fios verfasst
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Greguss
28/01/2018
France
Tres bonne enceintes
Look tres moderne le son est tres bien defini basses presentes sans trop etouffer et les aigues pas trop criard finition exelente et le plus la lumiere multicolor au rytme de la musique
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ShoqBox SB300B Enceinte portable sans fil verfasst
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