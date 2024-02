Der Spritzschutz für die Messereinheit hält Sie und Ihre Küche sauber

Machen Sie sich keine Gedanken mehr über Spritzer. Dank der ProMix-Technologie verhindert unser spezieller Spritzschutz für die Messereinheit Spritzer, ob groß und klein. Dank der Wellenform an der Unterseite des Pürierstabs verfangen sich weniger Lebensmittel am Messer, was die Reinigung erleichtert.