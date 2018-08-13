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Prestige ProHaarglätter

HPS930/00

4.6
| (149) Bewertungen | 91% empfehlen dieses Produkt.
Professionelles Glätten mit Titanplatten
Der Philips Haarglätter Prestige Pro sorgt mit seinen Titanplatten für professionelle Leistung. Dank der kurzen Aufheizdauer von gerade einmal 10 Sekunden können Sie direkt loslegen und genießen dabei optimale Kontrolle mit digitalen Temperatureinstellungen.
Alle Vorteile anzeigen

Professionelles Glätten mit Titanplatten

  • Federnde Titanplatten

  • Präzise Steuerung 230 °C

  • Ionisierung für glänzendes Haar

  • 10 Sek. Aufheizzeit

Titanbeschichtete Platten für ein schnelles und glatteres Ergebnis

Titanbeschichtete Platten für ein schnelles und glatteres Ergebnis

Professionelle titanbeschichtete Platten für beste Wärmeleitung. Dieses hochwertige Plattenmaterial ist langlebig und überträgt Wärme umgehend, was für schnelles und gleichmäßiges Glätten sorgt.

Verhindern Sie Haarbruch mit federnden Platten

Verhindern Sie Haarbruch mit federnden Platten

Die federnden Platten bewegen sich, wenn beim Glätten zu viel Druck ausgeübt wird. So wird das Haar geschützt und Haarbruch vermieden.

100 mm lange Platten für schnelles und einfaches Glätten

100 mm lange Platten für schnelles und einfaches Glätten

Längere 100 mm Platten ermöglichen einen besseren Kontakt zum Haar und perfekte Glättungsergebnisse in kürzerer Zeit.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.6

von 5

149

Bewertungen

91%

empfehlen dieses Produkt.

13/08/2018

Österreich

Österreich

Tolles Glätteisen

Dank eines Produkttests durfte ich den Pro Haarglätter testen und dieser hat mich vollends überzeugt. Das Glätteisen liegt wirklich super in der Hand! Zudem ist es relativ leicht, was das Haareglätten vereinfacht. Der Haarglätter ist nach wirklich kurzer Zeit schon einsatzbereit und die Temperatur kann mittels eines Drehknopfes beliebig variiert werden. Das Glätteisen liefert nach nur einmaligem darüberglätten schon ein tolles Ergebnis, das auch ohne Haarspray den ganzen Tag über hält. Dank der Titanplatten fühlen sich die Haare nach dem Glätten wirklich seidig glatt an.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Prestige Pro HPS930/00 Haarglätter verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Prestige Pro HPS930/00 Haarglätter verfasst

11/07/2018

Österreich

Österreich

Dieses Produkt ist einfach spitze!

Dieses Produkt ist einfach spitze! Schon beim Begutachten des Glätteisens dachte ich mir, dass es sehr gut verarbeitet ist und optisch sehr ansprechend aussieht. Nach einer sehr kurzen Aufheizzeit ist das Glätteisen einsatzbereit. Mittels des Drehknopfes lässt sich die Hitze gut variieren und am Display ablesen. Durch die Titanplatten kommt es beim Glätten zu keinem reißen der Haare und dem Haarbruch wird somit entgegengewirkt. Das Kabel des Gerätes ist angenehm lang. Positiv beeindruckt hat mich ebenso die Leichtigkeit des Gerätes was ein angenehmes und schnelles Glätten zulässt. Zudem liefert Philips eine Reisehülle mit, wodurch das Glätteisen vor äußeren Einflüssen geschützt wird.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Prestige Pro HPS930/00 Haarglätter verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Prestige Pro HPS930/00 Haarglätter verfasst

09/07/2018

Österreich

Österreich

Ein tolles Produkt von Philips

Habe den Philips Pro Haarglätter HPS930/00 durch einen Produkttest kostenlos erhalten. Das Glätteisen ist wirklich toll. Die Haare sehen nach dem Glätten gesund aus und fühlen sich wunderbar an. In kürzester Zeit hat es die gewünschte Temperatur erreicht. Das Glätten ist sehr einfach, die Haare werden in einem Zug glatt. Das Ergebnis hält den ganzen Tag, selbst am nächsten Tag sind die Haare noch wunderschön. Das Glätteisen hält was es verspricht! Leicht zu bedienen, liegt gut in der Hand. Die Haare werden superweich. Und das Wichtigste - einmal glätten & die Frisur hält. Ich kann dieses tolle Glätteisen von Philips nur weiter empfehlen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Prestige Pro HPS930/00 Haarglätter verfasst

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