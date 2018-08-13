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Federnde Titanplatten
Präzise Steuerung 230 °C
Ionisierung für glänzendes Haar
10 Sek. Aufheizzeit
Professionelle titanbeschichtete Platten für beste Wärmeleitung. Dieses hochwertige Plattenmaterial ist langlebig und überträgt Wärme umgehend, was für schnelles und gleichmäßiges Glätten sorgt.
Die federnden Platten bewegen sich, wenn beim Glätten zu viel Druck ausgeübt wird. So wird das Haar geschützt und Haarbruch vermieden.
Längere 100 mm Platten ermöglichen einen besseren Kontakt zum Haar und perfekte Glättungsergebnisse in kürzerer Zeit.
4.6
von 5
149
Bewertungen
91%
empfehlen dieses Produkt.
Michi17
13/08/2018
Österreich
Tolles Glätteisen
Dank eines Produkttests durfte ich den Pro Haarglätter testen und dieser hat mich vollends überzeugt. Das Glätteisen liegt wirklich super in der Hand! Zudem ist es relativ leicht, was das Haareglätten vereinfacht. Der Haarglätter ist nach wirklich kurzer Zeit schon einsatzbereit und die Temperatur kann mittels eines Drehknopfes beliebig variiert werden. Das Glätteisen liefert nach nur einmaligem darüberglätten schon ein tolles Ergebnis, das auch ohne Haarspray den ganzen Tag über hält. Dank der Titanplatten fühlen sich die Haare nach dem Glätten wirklich seidig glatt an.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Prestige Pro HPS930/00 Haarglätter verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Prestige Pro HPS930/00 Haarglätter verfasst
Jasmin0000
11/07/2018
Österreich
Teil der Aktion
Dieses Produkt ist einfach spitze!
Dieses Produkt ist einfach spitze! Schon beim Begutachten des Glätteisens dachte ich mir, dass es sehr gut verarbeitet ist und optisch sehr ansprechend aussieht. Nach einer sehr kurzen Aufheizzeit ist das Glätteisen einsatzbereit. Mittels des Drehknopfes lässt sich die Hitze gut variieren und am Display ablesen. Durch die Titanplatten kommt es beim Glätten zu keinem reißen der Haare und dem Haarbruch wird somit entgegengewirkt. Das Kabel des Gerätes ist angenehm lang. Positiv beeindruckt hat mich ebenso die Leichtigkeit des Gerätes was ein angenehmes und schnelles Glätten zulässt. Zudem liefert Philips eine Reisehülle mit, wodurch das Glätteisen vor äußeren Einflüssen geschützt wird.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Prestige Pro HPS930/00 Haarglätter verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Nikita0403
09/07/2018
Österreich
Teil der Aktion
Ein tolles Produkt von Philips
Habe den Philips Pro Haarglätter HPS930/00 durch einen Produkttest kostenlos erhalten. Das Glätteisen ist wirklich toll. Die Haare sehen nach dem Glätten gesund aus und fühlen sich wunderbar an. In kürzester Zeit hat es die gewünschte Temperatur erreicht. Das Glätten ist sehr einfach, die Haare werden in einem Zug glatt. Das Ergebnis hält den ganzen Tag, selbst am nächsten Tag sind die Haare noch wunderschön. Das Glätteisen hält was es verspricht! Leicht zu bedienen, liegt gut in der Hand. Die Haare werden superweich. Und das Wichtigste - einmal glätten & die Frisur hält. Ich kann dieses tolle Glätteisen von Philips nur weiter empfehlen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Prestige Pro HPS930/00 Haarglätter verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Prestige Pro HPS930/00 Haarglätter verfasst