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HP8698/00
Kreativität ohne Grenzen bei konstanter Pflege
Philips Multi-Styler eröffnet Ihnen vielfältige Möglichkeiten, das neueste Styling für jede Gelegenheit zu kreieren und gleichzeitig Ihre Haare zu pflegen.
6 Styling-Aufsätze
190 °C Temperatur
Keramikbeschichtung
Automatische Abschaltung
Philips Multi-Styler enthält: 16 mm Lockenzange für Korkenzieherlocken, Bürstenaufsatz für 16 mm Zange für zusätzliches Volumen, Crimper mit austauschbaren 2-in-1-Crimper-/Glättplatten für einen glatten oder kräuseligen Look, zwei Haarspangen für ein einfacheres Styling.
Keramikbeschichtung für mehr Pflege für Ihr Haar
190 °C Stylingtemperatur für ein dauerhaftes Ergebnis und weniger Haarschäden.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
4.0
von 5
4
Bewertungen
artnaxela
30/04/2013
Deutschland
Ich bin durchwegs begeistert!
Ich bin von diesem Gerät wirklich schwerstens Begeistert. Anfangs war ich ein bisschen skeptisch ob die Aufsätze zum wechseln wirklich fest sitzen, bei einem anderen Gerät eines anderen Herstellers, das ich mir vor Jahren zugelegt habe, war dem überhaupt nicht so und es war eher eine wackelige Angelegenheit. Aber hier sind die Aufsätze schnell gewechselt und sitzen Bombenfest. Lockenstab, Glätteisen und Kreppeisen und Co werden schnell heiß, somit kann man gleich mit dem stylen beginnen und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Eine befreundete Friseurin, hat mir damit auch Frisuren gezaubert und fand es auch ganz toll damit zu arbeiten, da es auch gut in der Hand liegt. Nach dem Ausschalten ist der Multistyler auch wieder schnell kalt, was ich in punkto Sicherheit sehr lobenswert finde. Da sei auch die Abschaltautomatik zu erwähnen, sollte man wirklich mal vergessen das Gerät auszuschalten, macht es dies nach einiger Zeit automatisch. Zudem nimmt es nicht viel Platz in meiner "Stylingzone" ein, die ohnehin schon aus allen Nähten platzt. Mein andere Lockenstab und auch das Glätteisen haben bereits das Haus verlassen und ich benutze jetzt nur mehr den Multistyler. Was ich auch sehr praktisch fand war, dass sich das Kabel mitdreht, dies hat der Mutlistyler meinem Ex Lockenstab auch voraus, dort war das Kabel fest und damit meist eingedrehter als meine Haare, was mich beim stylen wirklich genervt hat. Dieser Multistyler ist sehr durchdacht und damit ein Gerät mit dem Styling richtig Spaß macht. Nichts wackelt, keine langen Wartezeiten, keine Kämpfe mit dem Kabel, platzsparend bei der Aufbewahrung, tolle Ergebnisse bei der Frisur und die Haare werden beim stylen durch die Keramikbeschichtung geschont. Also von mir beide Daumen hoch!!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HP8698/00 Multi-Styler verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HP8698/00 Multi-Styler verfasst
Steinchen
19/04/2013
Deutschland
Dieser Styler überzeugt durch seine Multifunktion. Einfach Klasse!!
Einfach Klasse, was man mit diesem Multi-Styler alles anfangen kann. Durch die unterschiedlichen Zusätze, ist es ein Kinderspiel auch unterschiedliche Haarlängen optimal zu stylen. Egal, ob das schnelle Auffrischen am Morgen oder die gestylte Frisur für das Abendkleid, es gelingt und die Haare sind dennoch optimal geschützt.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HP8698/00 Multi-Styler verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HP8698/00 Multi-Styler verfasst
LisaMaria
15/05/2015
France
Bien, je recommande.
Bon produit, la seule chose à lui reprocher c'est le manque de notice pour l’utiliser. Bon rapport qualité/prix. Avec les pinces et la pochette, cela donne un petit+ !
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HP8698/00 Brosse multi-styles verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HP8698/00 Brosse multi-styles verfasst