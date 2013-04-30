Ich bin von diesem Gerät wirklich schwerstens Begeistert. Anfangs war ich ein bisschen skeptisch ob die Aufsätze zum wechseln wirklich fest sitzen, bei einem anderen Gerät eines anderen Herstellers, das ich mir vor Jahren zugelegt habe, war dem überhaupt nicht so und es war eher eine wackelige Angelegenheit. Aber hier sind die Aufsätze schnell gewechselt und sitzen Bombenfest. Lockenstab, Glätteisen und Kreppeisen und Co werden schnell heiß, somit kann man gleich mit dem stylen beginnen und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Eine befreundete Friseurin, hat mir damit auch Frisuren gezaubert und fand es auch ganz toll damit zu arbeiten, da es auch gut in der Hand liegt. Nach dem Ausschalten ist der Multistyler auch wieder schnell kalt, was ich in punkto Sicherheit sehr lobenswert finde. Da sei auch die Abschaltautomatik zu erwähnen, sollte man wirklich mal vergessen das Gerät auszuschalten, macht es dies nach einiger Zeit automatisch. Zudem nimmt es nicht viel Platz in meiner "Stylingzone" ein, die ohnehin schon aus allen Nähten platzt. Mein andere Lockenstab und auch das Glätteisen haben bereits das Haus verlassen und ich benutze jetzt nur mehr den Multistyler. Was ich auch sehr praktisch fand war, dass sich das Kabel mitdreht, dies hat der Mutlistyler meinem Ex Lockenstab auch voraus, dort war das Kabel fest und damit meist eingedrehter als meine Haare, was mich beim stylen wirklich genervt hat. Dieser Multistyler ist sehr durchdacht und damit ein Gerät mit dem Styling richtig Spaß macht. Nichts wackelt, keine langen Wartezeiten, keine Kämpfe mit dem Kabel, platzsparend bei der Aufbewahrung, tolle Ergebnisse bei der Frisur und die Haare werden beim stylen durch die Keramikbeschichtung geschont. Also von mir beide Daumen hoch!!