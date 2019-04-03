ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Schnelleres Bügeln
  • Schnelleres Bügeln
  • Schnelleres Bügeln
  • Schnelleres Bügeln
  • Schnelleres Bügeln
  • Schnelleres Bügeln
  • Schnelleres Bügeln
  • Schnelleres Bügeln

Eingestellt

Dampfbügelstation

HI5916/20

4
| (1) Bewertung | 100% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Schnelleres Bügeln
Diese Dampfbügelstation sorgt mit dem besonders leistungsstarken, gleichmäßigen Dampfausstoß für schnelle Ergebnisse und dank des abnehmbaren Wasserbehälters mit 1,1 l Fassungsvermögen für bequemes Arbeiten.
Alle Vorteile anzeigen

Mit zusätzlichem Dampf

Schnelleres Bügeln

  • Max. 5 bar Pumpendruck

  • Abnehmbarer 1,1-Liter-Wasserbehälter

  • Dampfstoß von 180 g

Abnehmbarer 1,1-Liter-Wasserbehälter

Abnehmbarer 1,1-Liter-Wasserbehälter

Der Wasserbehälter kann ganz einfach abgenommen und über die große Öffnung schnell mit Leitungswasser nachgefüllt werden. Dank des Wasserbehälters mit 1,1 l Fassungsvermögen können Sie bis zu 2 Stunden ohne Nachfüllen ununterbrochen bügeln.

Calc-Clean-Behälter inklusive – keine Kartuschen, keine Zusatzkosten

Calc-Clean-Behälter inklusive – keine Kartuschen, keine Zusatzkosten

Unser integriertes Entkalkungssystem Smart Calc-Clean erinnert dich, wenn es an der Zeit ist, zu entkalken. Es umfasst einen Behälter, der das Entkalken ganz einfach macht. Das bedeutet, dass keine Kartuschen erforderlich sind und keine zusätzlichen Kosten entstehen.

Starker Dampfausstoß für ultimative Faltenglättung

Starker Dampfausstoß für ultimative Faltenglättung

Der starke, gleichmäßige Dampfausstoß meistert selbst die dicksten Stoffe mit Leichtigkeit. Ein zusätzlicher Dampfstoß genau dort, wo du ihn benötigst, glättet selbst hartnäckige Falten. Dieser zusätzliche Dampf eignet sich außerdem perfekt als Vertikaldampf zum Auffrischen von Kleidung und Vorhängen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.0

von 5

1

Bewertung

100%

empfehlen dieses Produkt.

5
3
2
1

03/04/2019

Portugal

Portugal

Excelentes características

Bom desempenho, económico. Relação preço /qualidade bastante satisfatório.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HI5914/30 Steam generator iron verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HI5914/30 Steam generator iron verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.