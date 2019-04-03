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Eingestellt
Max. 5 bar Pumpendruck
Abnehmbarer 1,1-Liter-Wasserbehälter
Dampfstoß von 180 g
Der Wasserbehälter kann ganz einfach abgenommen und über die große Öffnung schnell mit Leitungswasser nachgefüllt werden. Dank des Wasserbehälters mit 1,1 l Fassungsvermögen können Sie bis zu 2 Stunden ohne Nachfüllen ununterbrochen bügeln.
Unser integriertes Entkalkungssystem Smart Calc-Clean erinnert dich, wenn es an der Zeit ist, zu entkalken. Es umfasst einen Behälter, der das Entkalken ganz einfach macht. Das bedeutet, dass keine Kartuschen erforderlich sind und keine zusätzlichen Kosten entstehen.
Der starke, gleichmäßige Dampfausstoß meistert selbst die dicksten Stoffe mit Leichtigkeit. Ein zusätzlicher Dampfstoß genau dort, wo du ihn benötigst, glättet selbst hartnäckige Falten. Dieser zusätzliche Dampf eignet sich außerdem perfekt als Vertikaldampf zum Auffrischen von Kleidung und Vorhängen.
Auszeichnungen
4.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
Flosan
03/04/2019
Portugal
Excelentes características
Bom desempenho, económico. Relação preço /qualidade bastante satisfatório.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HI5914/30 Steam generator iron verfasst
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