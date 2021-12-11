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Max. 6,5 Bar Pumpendruck
Dampfstoß von bis zu 420 g
1,8-Liter-Wasserbehälter
mit abnehmbarem Wasserbehälter
Erlebe ultraschnelles Bügeln mit revolutionärer Technologie. Der starke und gleichmäßige Dampfausstoß entfernt selbst hartnäckige Falten, und festere Stoffe werden einfach und schnell geglättet. Außerdem kann ein zusätzlicher Dampfstoß abgegeben werden, der sich perfekt zum vertikalen Dampfglätten oder für hartnäckige Falten eignet.
Der abnehmbare Wasserbehälter ermöglicht ein Auffüllen zu jeder Zeit. Dabei muss das Gerät nicht ausgeschaltet werden. Es verfügt über eine große Einfüllöffnung, über die du den Behälter einfach unter dem Wasserhahn auffüllen kannst. Der Wasserbehälter hat 1,8 l Fassungsvermögen. Dies ermöglicht eine komfortable, ununterbrochene Nutzung von bis zu 2 Stunden, in denen der Behälter nicht nachgefüllt werden muss.
Mit der OptimalTEMP Technologie verschwendest du keine Zeit mehr damit, Temperatureinstellungen zu ändern oder darauf zu warten, dass das Gerät die gewünschte Temperatur annimmt. Auch das lästige Vorsortieren von Kleidung entfällt. Bügele Stoffe jeglicher Art, von Jeans bis hin zu Seide, ohne dir Sorgen um Brandflecken machen zu müssen. Die perfekte Kombination aus Temperatur und starkem, gleichmäßigem Dampfausstoß macht das Bügeln für dich angenehmer als je zuvor.
Auszeichnungen
4.2
von 5
5
Bewertungen
80%
empfehlen dieses Produkt.
11/12/2021
Portugal
Teil der Aktion
Espetacular
Tenho e uso este ferro há algum tempo e adoro sempre. É incrível como a roupa fica perfeita tão rapidamente. Obrigada Philips! Recomendo muito!
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30/11/2021
Portugal
Teil der Aktion
maravilhoso
este ferro transforma o pesadelo de engomar em algo bem mais agradável
Vorteile
leve, silencioso e potente
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17/11/2020
Portugal
O produto é excelente
Até agora é super eficaz,num curto espaço de tempo a roupa fica pronta
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bis zu 40% weniger Energieverbrauch gemäß IEC 603311, Eco-Modus im Vergleich zum Turbo-Modus