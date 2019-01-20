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Eingestellt
Schnelleres Bügeln mit 2 Mal mehr Dampf*
Mit dem Philips PerfectCare Compact bügeln Sie Ihre Kleidung durch den starken, kontinuierlichen Dampfausstoß jetzt noch schneller. Dank der OptimalTEMP-Technologie müssen Sie die Temperatur zwischen einzelnen Kleidungsstücken nicht mehr anpassen. Mit seinen kompakten Maßen und seinem geringen Gewicht lässt sich das Bügeleisen leicht verstauen.
Max. 5,3 bar Pumpendruck
Dampfstoß von bis zu 280 g
1,5-Liter-Wasserbehälter
Transportverriegelung
Erlebe ultraschnelles Bügeln mit revolutionärer Technologie. Der starke und gleichmäßige Dampfausstoß entfernt selbst hartnäckige Falten, und festere Stoffe werden einfach und schnell geglättet. Außerdem kann ein zusätzlicher Dampfstoß abgegeben werden, der sich perfekt zum vertikalen Dampfglätten oder für hartnäckige Falten eignet.
Mit der OptimalTEMP Technologie verschwendest du keine Zeit mehr damit, Temperatureinstellungen zu ändern oder darauf zu warten, dass das Gerät die gewünschte Temperatur annimmt. Auch das lästige Vorsortieren von Kleidung entfällt. Bügele Stoffe jeglicher Art, von Jeans bis hin zu Seide, ohne dir Sorgen um Brandflecken machen zu müssen. Die perfekte Kombination aus Temperatur und starkem, gleichmäßigem Dampfausstoß macht das Bügeln für dich angenehmer als je zuvor.
Die innovative OptimalTEMP Technologie garantiert keine Brandflecken auf allen bügelbaren Stoffen. Damit kannst du die heiße Bügelsohle während des Bügelns einfach auf dem Bügelbrettbezug stehen lassen, ohne dass etwas beschädigt wird. So schonst du auch deine Handgelenke, da du das Bügeleisen nicht mehr so oft vom Aufheizsockel heben und zurückstellen musst.
Auszeichnungen
4.4
von 5
676
Bewertungen
87%
empfehlen dieses Produkt.
irene79
20/01/2019
Österreich
PerfectCare Compact Dampfbügelstation kann ich jeden kleinen Haushalt nur empfehlen!
Ich habe jetzt einige Zeit gebraucht um die Station wirklich lange zu testen. Hier möchte ich gerne meine Erfahrung mit euch teilen. Wir haben die Dampfstation zum Test erhalten. Eine 7 köpfige Familie. Gebügelt wird bei uns täglich, allerdings meist nur Hemden und Hose. Evtl. auch einige Shirts. Die Dampfstation funktioniert so simpel und einfach! Wasser einfüllen, einschalten, auf den Knopf drücken, warten bis es piepst und schon kann es losgehen. Den Dampf kann ich nach belieben drücken und die Oberfläche des Bügeleisens passt sich an die Kleidung an. Somit kein verbrennen oder ankleben! Finde ich toll. Der Druck ist nicht so stark wie bei größeren Dampfstationen. Für uns hat es gereicht. Sogar Jacken am Bügel ließen sich damit glätte. Was will man also mehr?! Es gibt sogar eine Lampe die aufleuchtet wenn das Gerät zu reinigen ist. Die dazugehörige Unterschale nehmen, Bügeleisen drauf setzen, Knopf drücken und der Rest wird ganz von alleine erledigt. Verkalkungen werden ausgespült. Ich liebe einfache und gute Geräte. Deshalb bin ich von der Dampfstation überzeugt und kann sie jeden nur empfehlen!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PerfectCare Compact GC7803/20 Dampfbügelstation verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Binchen
19/03/2018
Österreich
TOP Bügelergebniss
[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Die Dampfbügelstation ist einfach in der Handhabung. Tolles Bügelergebniss. Bin total begeistert. Ich habe die Dampfbügelstation gratis als Tester zur Verfügung gestellt bekommen und war anfangs eher skeptisch. Bin jedoch total überrascht - keine Temperatureinstellung erforderlich - egal ob man eine Jeans oder eine Seidenbluse bügelt. Wenn man den Wasserbehälter auffüllt kann man bis zu 1,5 Stunden problemlos bügeln. Preis-Leistung echt TOP. Ich bin normalerweise kein Bügelfan und es wäre gelogen wenn ich jetzt behaupten würde, dass ich jetzt vom Bügeln fasziniert wäre. ABER - mit dieser Dampfbügelstation geht es schnell - die Handhabung ist einfach und es ist so leise, dass ich den Fernseher nicht lauter stellen muss wenn ich bügle :-) bzw. meinen Schatz beim Fernsehen störe! Fazit: I like it
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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LeoLeo
15/03/2018
Österreich
So bügelt jeder gerne
[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Die Bügelstation ist erstaunlich schnell Einstzbereit. Wasser einfüllen und Stecker rein - fertig. Man muss noch nichtmal darauf achten welches Wäschestück mit welcher Einstellung zu bügeln ist, das Sortieren fällt weg und so habe ich jetzt jetzt mehr Zeit für anderes. Der Dampfdruck ist so groß, dass ichjetzt sogar mehrere Handtücher auf einmal Durchdampfen kann, super! Meine Mutter war sogar schonmal zum bügeln bei mir :-) Zum Entkalken ist auch alles dabei, inkl. Abdampfgestell. Nach dem Einsatz lässt sich das Bügeleisen auf der Station fixieren und kann so nicht aus dem Regal purzeln. Ich bin voll zufrieden und kann die Bügelstation nur wärmstens Empfelen. Jetzt gebe ich wieder Dampf beim bügeln.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PerfectCare Compact GC7803/20 Dampfbügelstation verfasst
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Bis zu 30 % Energieeinsparung im ECO-Modus im Vergleich zum Turbomodus gemäß IEC 60311
Im Vergleich zum Philips Dampfbügeleisen Azur Performer