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  • Schnelleres Bügeln mit 2 Mal mehr Dampf*
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Eingestellt

PerfectCare CompactDampfbügelstation

GC7808/40

4.4

| (676) Bewertungen | 87% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Schnelleres Bügeln mit 2 Mal mehr Dampf*

Mit dem Philips PerfectCare Compact bügeln Sie Ihre Kleidung durch den starken, kontinuierlichen Dampfausstoß jetzt noch schneller. Dank der OptimalTEMP-Technologie müssen Sie die Temperatur zwischen einzelnen Kleidungsstücken nicht mehr anpassen. Mit seinen kompakten Maßen und seinem geringen Gewicht lässt sich das Bügeleisen leicht verstauen.

Alle Vorteile anzeigen

Die kompakteste Philips Dampfbügelstation

Schnelleres Bügeln mit 2 Mal mehr Dampf*

  • Max. 5,3 bar Pumpendruck

  • Dampfstoß von bis zu 280 g

  • 1,5-Liter-Wasserbehälter

  • Transportverriegelung

Starker Dampfausstoß für ultimative Faltenglättung

Starker Dampfausstoß für ultimative Faltenglättung

Erlebe ultraschnelles Bügeln mit revolutionärer Technologie. Der starke und gleichmäßige Dampfausstoß entfernt selbst hartnäckige Falten, und festere Stoffe werden einfach und schnell geglättet. Außerdem kann ein zusätzlicher Dampfstoß abgegeben werden, der sich perfekt zum vertikalen Dampfglätten oder für hartnäckige Falten eignet.

Egal ob Jeans oder Seide – kein Ändern der Temperatureinstellung erforderlich

Egal ob Jeans oder Seide – kein Ändern der Temperatureinstellung erforderlich

Mit der OptimalTEMP Technologie verschwendest du keine Zeit mehr damit, Temperatureinstellungen zu ändern oder darauf zu warten, dass das Gerät die gewünschte Temperatur annimmt. Auch das lästige Vorsortieren von Kleidung entfällt. Bügele Stoffe jeglicher Art, von Jeans bis hin zu Seide, ohne dir Sorgen um Brandflecken machen zu müssen. Die perfekte Kombination aus Temperatur und starkem, gleichmäßigem Dampfausstoß macht das Bügeln für dich angenehmer als je zuvor.

Die heiße Bügelsohle kann sicher auf dem Bügelbrett abgestellt werden

Die heiße Bügelsohle kann sicher auf dem Bügelbrett abgestellt werden

Die innovative OptimalTEMP Technologie garantiert keine Brandflecken auf allen bügelbaren Stoffen. Damit kannst du die heiße Bügelsohle während des Bügelns einfach auf dem Bügelbrettbezug stehen lassen, ohne dass etwas beschädigt wird. So schonst du auch deine Handgelenke, da du das Bügeleisen nicht mehr so oft vom Aufheizsockel heben und zurückstellen musst.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Bewertungen

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4.4

von 5

676

Bewertungen

87%

empfehlen dieses Produkt.

20/01/2019

Österreich

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PerfectCare Compact Dampfbügelstation kann ich jeden kleinen Haushalt nur empfehlen!

Ich habe jetzt einige Zeit gebraucht um die Station wirklich lange zu testen. Hier möchte ich gerne meine Erfahrung mit euch teilen. Wir haben die Dampfstation zum Test erhalten. Eine 7 köpfige Familie. Gebügelt wird bei uns täglich, allerdings meist nur Hemden und Hose. Evtl. auch einige Shirts. Die Dampfstation funktioniert so simpel und einfach! Wasser einfüllen, einschalten, auf den Knopf drücken, warten bis es piepst und schon kann es losgehen. Den Dampf kann ich nach belieben drücken und die Oberfläche des Bügeleisens passt sich an die Kleidung an. Somit kein verbrennen oder ankleben! Finde ich toll. Der Druck ist nicht so stark wie bei größeren Dampfstationen. Für uns hat es gereicht. Sogar Jacken am Bügel ließen sich damit glätte. Was will man also mehr?! Es gibt sogar eine Lampe die aufleuchtet wenn das Gerät zu reinigen ist. Die dazugehörige Unterschale nehmen, Bügeleisen drauf setzen, Knopf drücken und der Rest wird ganz von alleine erledigt. Verkalkungen werden ausgespült. Ich liebe einfache und gute Geräte. Deshalb bin ich von der Dampfstation überzeugt und kann sie jeden nur empfehlen!

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Diese Bewertung wurde für PerfectCare Compact GC7803/20 Dampfbügelstation verfasst

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19/03/2018

Österreich

Österreich

TOP Bügelergebniss

[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Die Dampfbügelstation ist einfach in der Handhabung. Tolles Bügelergebniss. Bin total begeistert. Ich habe die Dampfbügelstation gratis als Tester zur Verfügung gestellt bekommen und war anfangs eher skeptisch. Bin jedoch total überrascht - keine Temperatureinstellung erforderlich - egal ob man eine Jeans oder eine Seidenbluse bügelt. Wenn man den Wasserbehälter auffüllt kann man bis zu 1,5 Stunden problemlos bügeln. Preis-Leistung echt TOP. Ich bin normalerweise kein Bügelfan und es wäre gelogen wenn ich jetzt behaupten würde, dass ich jetzt vom Bügeln fasziniert wäre. ABER - mit dieser Dampfbügelstation geht es schnell - die Handhabung ist einfach und es ist so leise, dass ich den Fernseher nicht lauter stellen muss wenn ich bügle :-) bzw. meinen Schatz beim Fernsehen störe! Fazit: I like it

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15/03/2018

Österreich

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So bügelt jeder gerne

[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Die Bügelstation ist erstaunlich schnell Einstzbereit. Wasser einfüllen und Stecker rein - fertig. Man muss noch nichtmal darauf achten welches Wäschestück mit welcher Einstellung zu bügeln ist, das Sortieren fällt weg und so habe ich jetzt jetzt mehr Zeit für anderes. Der Dampfdruck ist so groß, dass ichjetzt sogar mehrere Handtücher auf einmal Durchdampfen kann, super! Meine Mutter war sogar schonmal zum bügeln bei mir :-) Zum Entkalken ist auch alles dabei, inkl. Abdampfgestell. Nach dem Einsatz lässt sich das Bügeleisen auf der Station fixieren und kann so nicht aus dem Regal purzeln. Ich bin voll zufrieden und kann die Bügelstation nur wärmstens Empfelen. Jetzt gebe ich wieder Dampf beim bügeln.

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Diese Bewertung wurde für PerfectCare Compact GC7803/20 Dampfbügelstation verfasst

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  1. Bis zu 30 % Energieeinsparung im ECO-Modus im Vergleich zum Turbomodus gemäß IEC 60311

  2. Im Vergleich zum Philips Dampfbügeleisen Azur Performer