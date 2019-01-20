[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Ich habe die Dampfbügelstation kostenlos von Philips zur Testung erhalten. Geliefert wurde es in einen Lila Karton auf welchen das Bügeleisen abgebildet war, mit Beigelegt war eine Gebrauchsanleitung wobei das Produkt eigentlich selbst erklärend ist, einfach an den Strom stecken und die Start Taste (mittlerer Knopf) drücken in nicht ganz 2 Minuten hat die Station ihre Betriebstemperatur, hier ist dazu zu sagen das man die Temperatur nicht einstellen kann, dies geschieht automatisch anhand von den Stoffen die man gerade Bügelt. Bis jetzt habe ich eine Seidenbluse diverse Jeans und Shirts aus verschiedenen Materialen gebügelt und ich muss sagen erst traute ich dieser Temperaturregel Funktion nicht ganz, aber was soll ich sagen ich habe zuerst die Jeans und anschließend die Bluse gebügelt und beides wurde zügig faltenfrei und weich. Es wird geworben das nichts anbrennt den stand ich sehr skeptisch gegenüber, da man es ja kennt man vergisst das Bügeleisen und zack schon ist ein brauner fleck im schlimmsten Fall sogar ein Loch im Stoff. Also habe ich mir ein altes Geschirrtuch genommen und hab das Bügeleisen einfach drauf gestellt. Nach ca 4 Minuten ohne unangenehmen Brandgeruch habe ich es wieder runter genommen und siehe da weder ein Fleck noch ein Loch, also es stimmt wirklich. Der 1,5l Tank war nach ca einer Stunde Bügeln noch zur Hälfte gefüllt, da das Bügeleisen nicht dauernd Dampf ausströmt sondern nur wenn man den Knopf auf der griff Unterseite gedrückt haltet. Die Kleidung ist auch nicht sehr feucht nachdem sie gebügelt wurde, sprich man kann sie eigentlich sofort am Bügeltisch noch zusammen legen. Zur Lautstärke ist zu sagen klar es ist nicht lautlos aber im Vergleich zu manch anderen Dampfbügelstationen leise. Ich möchte auch nochmal erwähnen das Philips keinen Einfluss auf meine Bewertung nimmt.