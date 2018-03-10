[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Philips PerfectCare Compact Dampfbügelstation GC7800 Besonders gefällt mir an diesem Bügeleisen, dass alle Textilien bei einer Temperatur gebügelt werden können. Zuerst war ich sehr skeptisch, ob das wirklich funktioniert. Deshalb habe ich zuerst zum „testen“ eine ältere Seidenbluse gebügelt, danach ein Baumwollhemd und anschließend eine Jeans. Das Bügeleisen gleitet sehr leicht über alle Textilien und das Bügelergebnis ist einwandfrei. Die Seidenbluse hat keine glänzenden Stellen. Das Baumwollhemd (welches wirklich sehr schwer faltenfrei zu bügeln ist) war faltenfrei, wobei die Dampfstoßfunktion für hartnäckige Falten sehr hilfreich ist. Auch der schwere Jeansstoff war kinderleicht zu bügeln. Nachdem das „Testbügeln“ so reibungslos verlief, habe ich den Rest der Wäsche nicht mehr vorsortiert. Das bügeln mit der Philips PerfectCare Compact Dampfbügelstation erweist sich als sehr leicht, da alle Textilien mit der gleichen Einstellung gebügelt werden. Das Ergebnis ist sehr gut. Alles kann faltenfrei und sehr schnell gebügelt werden. Nach einer Aufheizzeit von 2 Minuten zeigt ein akustisches Signal die Betriebsbereitschaft an. Der Dampfauslöser hat eine sehr gute Position am Griff und ist ganz leicht und ermüdungsfrei zu bedienen. Die Dampfmenge ist ziemlich hoch, sodass bei normalen Textilien bügeln im Eco-Modus ausreicht. Der Wassertank ist mit 1,5 Litern sehr groß. Bei Bedarf kann man ihn während des Bügels auffüllen ohne dass das Bügeleisen abkühlen muss. Von der Leistung und der Handhabung des Philips GC7800 bin ich überzeugt und kann das Bügeleisen guten Gewissens weiterempfehlen. Zu dem intelligenten Calc-Clean-System kann ich noch nichts sagen, da ein entkalken noch nicht nötig war.