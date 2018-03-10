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Eingestellt
Schnelleres Bügeln mit 2 Mal mehr Dampf*
Der leistungsstarke und gleichmäßige Dampfausstoß ermöglicht schnelles Bügeln. Dank unserer OptimalTEMP Technologie musst du keine Temperaturen anpassen. Kompakt und leicht für eine einfache Verwendung und Aufbewahrung.
Max. 5,3 bar Pumpendruck
Dampfstoß von bis zu 250 g
1,5-Liter-Wasserbehälter
Transportverriegelung
Der starke, gleichmäßige Dampfausstoß meistert selbst die dicksten Stoffe mit Leichtigkeit. Ein zusätzlicher Dampfstoß genau dort, wo du ihn benötigst, glättet selbst hartnäckige Falten. Dieser zusätzliche Dampf eignet sich außerdem perfekt als Vertikaldampf zum Auffrischen von Kleidung und Vorhängen.
Bügele alles von Jeans bis Seide, ohne die Temperatur anpassen zu müssen. Dank OptimalTEMP brauchst du keinen Regler und musst keine Einstellungen vornehmen. Damit gehört das Vorsortieren der Wäsche oder Warten, bis das Bügeleisen aufgeheizt oder abgekühlt ist, der Vergangenheit an. Du bist jederzeit für jeden Stoff bereit.
Dank der OptimalTEMP Technologie verursacht dieses Bügeleisen garantiert nie Brandflecken auf allen bügelbaren Stoffen. Du kannst es sogar mit der Gleitsohle auf der Kleidung oder dem Bügelbrett stehen lassen. Keine Brandflecken, kein Glanz. Garantiert.
Auszeichnungen
4.5
von 5
94
Bewertungen
92%
empfehlen dieses Produkt.
Herbst2014
10/03/2018
Österreich
Super gerät
Ich könnte mit Philips PerfectCare Compact Dampfbügelstation 1000 Wäsche bügeln.Ist sehr Leicht zu bügeln. Bügel ist nicht schwer.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PerfectCare Compact GC7805/20 Dampfbügelstation verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PerfectCare Compact GC7805/20 Dampfbügelstation verfasst
Frank7777
18/03/2018
Deutschland
schnelles bügeln leicht gemacht
[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Ich habe diese Produkt kostenlos im Rahmen eines Produkttests erhalten und Philips nimmt keinen redaktionellen Einfluss auf die Bewertung . Ich bin voll und ganz zufrieden mit diesem Gerät, besonders hat mich die optimalTEMP-Technologie überzeugt. Kein warten mehr bis die Temperatur gefallen ist und mann weiter bügeln kann bzw. shirts die verklebt sind. Einzig das jetzt notwendige neue Bügelbrett ist anzumerken (Größe der Station geschuldet), wobei mein altes aber auch schon 10 Jahre alt war.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PerfectCare Compact GC7805/20 Dampfbügelstation verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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MAC92
18/03/2018
Deutschland
perfektes Bügeleisen
[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Ich erhielt dieses Produkt im Rahmen eines Produkttestes. Schon öfters erlebte ich, wie sich Produktversprechen von den selbst gemachten Erfahrungen unterschieden, jedoch muss ich bei diesem Produkt wirklich sagen, dass die Versprechungen zu 100% eingehalten werden. Das Bügeln fällt sehr leicht und durch die sehr gute Dampffunktion (ohne tropfen und zu große Feuchte) gleitet das Bügeleisen sehr geschmeidig über den schon. Auch schwer zu glättende Falten sind durch den Dampf leicht zu beseitigen. Bei der "intelligenten" Temperaturwahl des Bügeleisens war ich sehr skeptisch, aber alles -von Sythetik über Seide bis hin zu Leinen- wurde exzelent gebügelt. 100%ige Kaufempfehlung
Diese Bewertung wurde für PerfectCare Compact GC7805/20 Dampfbügelstation verfasst
Diese Bewertung wurde für PerfectCare Compact GC7805/20 Dampfbügelstation verfasst
Im Vergleich zum Philips Dampfbügeleisen Azur Performer
Bis zu 30 % Energieeinsparung im ECO-Modus im Vergleich zum Turbomodus gemäß IEC 60311