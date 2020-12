Einfach, schnell und effektiv

Das Modell 6340 ist so konzipiert, dass es die Bügelzeit verkürzt. Dank des konstanten Dampfstoßes von bis zu 95 g/Min und eines Dampfdrucks von bis zu 4 Bar dringt der Dampf tief in die Fasern und sorgt so selbst bei schwierigen Gewebearten für ein außergewöhnlich schnelles und professionelles Bügelresultat.