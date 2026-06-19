Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Eingestellt
GC4928/30
50 g/Min. Dampfleist., 210 g Dampfstoß
T-ionicGlide Bügelsohle
Autom. Sicherheitsabschalt. + Anti-Kalk
Sicher für alle bügelbaren Stoffe
Die neueste Revolution beim Bügeln, für die perfekte Kombination aus Dampf und Temperatur. Es ermöglicht schnelles Bügeln und großartige Ergebnisse bei hartnäckigen Falten, und es ist kein Voreinstellen erforderlich. Zudem ist es sicher auf allen bügelbaren Stoffen. Die perfekte Kombination aus Dampf und Temperatur aufgrund von: 1) Smart Control-Prozessor für die richtige Temperatureinstellung. 2) HeatFlow-Technologie für ein ausgeglichenes Verhältnis von Dampf und Temperatur.
100 % sicher auf allen Stoffen, selbst den empfindlichsten wie Seide, Kaschmir, Wolle und Polyester. Unabhängige Testinstitute für Bügeleisen haben PerfectCare auf den empfindlichsten bügelbaren Stoffen getestet und bestätigen die herausragenden Bügelergebnisse.
100%ige Geschwindigkeit beim Bügeln, kein Vorsortieren der Wäsche erforderlich. Bügele alle deine Kleidungsstücke mit effektiverem Dampfausstoß.
Auszeichnungen
Bewertungen
Mit anderen Philips Dampfbügeleisen getestet