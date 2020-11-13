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  • Schneller*, einfacher und cleverer
  • Schneller*, einfacher und cleverer
  • Schneller*, einfacher und cleverer
  • Schneller*, einfacher und cleverer
  • Schneller*, einfacher und cleverer
  • Schneller*, einfacher und cleverer
  • Schneller*, einfacher und cleverer
  • Schneller*, einfacher und cleverer
  • Schneller*, einfacher und cleverer

Eingestellt

Azur Performer PlusDampfbügeleisen

GC4526/20

2.8
| (6) Bewertungen

1 Auszeichnung

Schneller*, einfacher und cleverer
Das Philips Dampfbügeleisen Azur Performer Plus kombiniert Leistung mit Benutzerfreundlichkeit. Das Gerät verfügt über eine automatische Dampfregelung, eine T-ionicGlide Bügelsohle sowie einen integrierten Kalkbehälter, der lose Kalkpartikel während des Bügelns auffängt und somit für lang anhaltende Dampfleistung sorgt.
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Effizientere Calc Clean Funktion und Kalkbehälter

Schneller*, einfacher und cleverer

  • 50 g/min Dampfausstoß, 210 g Dampfstoß

  • T-ionicGlide Bügelsohle

  • Automatische Sicherheitsabschaltung + Anti-Kalk

  • 2.600 Watt

2.600 W für schnelles Aufheizen und optimale Leistung

2.600 W für schnelles Aufheizen und optimale Leistung

2.600 W für schnelles Aufheizen und optimale Leistung.

Dampfausstoß von bis zu 50 g/min für effektiveres Glätten

Dampfausstoß von bis zu 50 g/min für effektiveres Glätten

Gleichmäßiger Dampfausstoß von bis zu 50 g/min – ideal zum Glätten aller Falten.

Der integrierte Kalkbehälter fängt Kalkpartikel während des Bügelns auf

Der integrierte Kalkbehälter fängt Kalkpartikel während des Bügelns auf

Unser speziell angefertigter, integrierter Kalkbehälter fängt Kalkpartikel während des Bügelns auf. Während der Selbstreinigung werden Kalkpartikel aus dem Bügeleisen gespült. Dies sorgt Tag für Tag für gleichmäßige Bügelergebnisse.

Technische Daten

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Auszeichnungen

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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2.8

von 5

6

Bewertungen

4

13/11/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Αριστο

Λαβή για το φις, στήριγμα καλωδίου, ατμό και στις χαμηλές θερμοκρασίες, πολυ ατμο για γρήγορο αποτέλεσμα, νερό απο την βρύση, γλιστράει τέλεια,αυτόματο σβήσιμο που βοηθάει στην οριζόντια τοποθέτηση

Vorteile

σε όλα τέλειο

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Azur Performer Plus GC4526/20 Ατμοσίδερο verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Azur Performer Plus GC4526/20 Ατμοσίδερο verfasst

10/05/2020

Portugal

Portugal

Boa compra

Este ferro tem funcionado bem. A roupa fica bem passada e o ferro desliza bem. Não faz milagres. as vezes é preciso um bocado de vapor/agua... em uso há mais de dois anos.e não estou arrependido

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Azur Performer Plus GC4526/20 Steam iron verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Azur Performer Plus GC4526/20 Steam iron verfasst

23/05/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Verifizierter Käufer

Γρήγορο, εύκολο σιδέρωμα

Αγόρασα δύο ίδια προϊόντα, πριν περίπου εάμιση χρόνο,ένα για εμένα, ένα για τα παιδιά μου. Το δικό μου βρίσκεται σε καλή κατάσταση, των παιδιών δε λειτουργεί και βρισκόμαστε στη διαδικασία αντικατάστασης, αφού ακόμα ισχύει η εγγύηση.

Diese Bewertung wurde für Azur Performer Plus GC4526/20 Ατμοσίδερο verfasst

Diese Bewertung wurde für Azur Performer Plus GC4526/20 Ατμοσίδερο verfasst

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  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
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Haftungsausschlüsse

  1. Im Vergleich zu einem durchschnittlichen Philips Dampfbügeleisen mit 2.200 W