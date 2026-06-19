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Eingestellt
GC4515/30
45 g/min Dampfausstoß, 180 g Dampfstoß
SteamGlide Plus Bügelsohle
Anti-Kalk
2.400 Watt
Dank der 2.400 W heizt sich das Dampfbügeleisen Azur Performer Plus schnell auf und bietet eine starke Leistung für hervorragende Bügelergebnisse.
Der gleichmäßige Dampfausstoß von bis zu 45 g/min ist ideal zum Glätten aller Falten geeignet.
Unsere SteamGlide Plus Bügelsohle mit bester Gleitfähigkeit für schnelleres Bügeln. Die speziell entwickelten Öffnungen sorgen für eine gleichmäßige Dampfverteilung.
Auszeichnungen
Bewertungen
Im Vergleich zu einem durchschnittlichen Philips Dampfbügeleisen mit 2.200 W