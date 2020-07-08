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Eingestellt
Kabelloses Bügeln für ultimative Bewegungsfreiheit
EasySpeed Advanced verbindet leistungsstarken Dampf mit der Freiheit des kabellosen Bügelns. Egal wo auf dem Bügelbrett – Sie erreichen selbst schwierige Stellen mit Leichtigkeit. Im Handumdrehen aufgeheizt, schnell aufgeladen und mit Transportverriegelung zur Aufbewahrung.
2.400 W
Dampfstoß von 190 g
Konstante Dampfleistung von 35 g/Min
Keramikbügelsohle
Bietet schnelles Aufheizen in 30 Sekunden, damit du noch schneller starten kannst.
Dringt tiefer in das Gewebe ein, um auch hartnäckige Falten zu entfernen.
Dampfleistung von bis zu 35 g/Min. für starke und konstante Leistung
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
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Auszeichnungen
4.5
von 5
77
Bewertungen
96%
empfehlen dieses Produkt.
Moon 25
08/07/2020
United Kingdom
Verifizierter Käufer
Best ever iron
I think this iron is brilliant, much lighter than one I had , just glides over garment etc
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für EasySpeed Advanced GC3675/36 Steam iron verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Durrie
15/09/2019
United Kingdom
Great product in every way
Easy to use very light beautiful styling does exactly what I bought it for .,no messing with awkward cables a wonderful product
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für EasySpeed Advanced GC3675/36 Steam iron verfasst
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Chrissie692
14/07/2019
United Kingdom
Product does exactly as it says
Really pleased with the Phillips Cordless iron, light, easy to use, tidy to store away.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für EasySpeed Advanced GC3672/26 Steam iron verfasst
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