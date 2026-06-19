2-in-1: Funktion für vertikales und horizontales Dampfbügeln

Mit der 2-in-1-Funktion für vertikales und horizontales Dampfbügeln können Sie mit Ihrer Dampfbürste noch bessere Ergebnisse erzielen. Dampfbügeln Sie Ihre Kleidung vertikal ohne Bügelbrett, oder glätten Sie sie horizontal mit Dampf auf einer beliebigen glatten Oberfläche. Aufgrund des einzigartigen internen Designs erzeugt dieses Steam&Go 2-in-1-Gerät auch in horizontaler Position starken, gleichmäßigen Dampf, sodass Sie jetzt auch Ihre weichen Möbel und Bettwäsche dampfbügeln können.