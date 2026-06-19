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  • Schnelles Glätten mit Dampf
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Eingestellt

Steam&Go 2-in-1Tragbare Dampfbürste

GC330/47

1 Auszeichnung

Schnelles Glätten mit Dampf
Diese tragbare Dampfbürste ist optimal für Korrekturen in letzter Minute und für schwer zu bügelnde Kleidungsstücke geeignet. Dank der benutzerfreundlichen und schnellen Bedienung ist sie die perfekte Ergänzung zu Ihrem Bügeleisen. Dieses Modell verfügt über eine beheizte Platte und eine 2-in-1-Funktion für horizontales Dampfbügeln.
Alle Vorteile anzeigen

Optimal für empfindliche Kleidungsstücke und für unterwegs

Schnelles Glätten mit Dampf

  • 1000 W

  • Heizplatte

  • Automatischer gleichmäßiger Dampfstoß

  • Bürste

2-in-1: Funktion für vertikales und horizontales Dampfbügeln

2-in-1: Funktion für vertikales und horizontales Dampfbügeln

Mit der 2-in-1-Funktion für vertikales und horizontales Dampfbügeln können Sie mit Ihrer Dampfbürste noch bessere Ergebnisse erzielen. Dampfbügeln Sie Ihre Kleidung vertikal ohne Bügelbrett, oder glätten Sie sie horizontal mit Dampf auf einer beliebigen glatten Oberfläche. Aufgrund des einzigartigen internen Designs erzeugt dieses Steam&Go 2-in-1-Gerät auch in horizontaler Position starken, gleichmäßigen Dampf, sodass Sie jetzt auch Ihre weichen Möbel und Bettwäsche dampfbügeln können.

SmartFlow-Heizplatte für hervorragende Ergebnisse mit Dampf

SmartFlow-Heizplatte für hervorragende Ergebnisse mit Dampf

Die SmartFlow-Technologie sorgt für hervorragende Bügelergebnisse, indem der optimierte Dampffluss die Dampfplatte aufheizt. Dadurch behält die Dampfplatte eine optimale, sichere Temperatur für alle Stoffe bei, während sie gleichzeitig effektiv nasse Flecken verhindert. Die Beschichtung sorgt für gute Gleitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit.

Automatischer gleichmäßiger Dampfstoß durch elektrische Pumpe

Automatischer gleichmäßiger Dampfstoß durch elektrische Pumpe

Die elektrische Pumpe sorgt für gleichmäßigen Dampfstoß zum einfachen und schnellen Glätten.

Technische Daten

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  • Award image VRS_PBTAWARD66

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Haftungsausschlüsse

  1. Von externem Institut auf folgende Bakterien bei 8 Minuten Dampfzeit geprüft: Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231.