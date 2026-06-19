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Eingestellt
GC330/47
1000 W
Heizplatte
Automatischer gleichmäßiger Dampfstoß
Bürste
Mit der 2-in-1-Funktion für vertikales und horizontales Dampfbügeln können Sie mit Ihrer Dampfbürste noch bessere Ergebnisse erzielen. Dampfbügeln Sie Ihre Kleidung vertikal ohne Bügelbrett, oder glätten Sie sie horizontal mit Dampf auf einer beliebigen glatten Oberfläche. Aufgrund des einzigartigen internen Designs erzeugt dieses Steam&Go 2-in-1-Gerät auch in horizontaler Position starken, gleichmäßigen Dampf, sodass Sie jetzt auch Ihre weichen Möbel und Bettwäsche dampfbügeln können.
Die SmartFlow-Technologie sorgt für hervorragende Bügelergebnisse, indem der optimierte Dampffluss die Dampfplatte aufheizt. Dadurch behält die Dampfplatte eine optimale, sichere Temperatur für alle Stoffe bei, während sie gleichzeitig effektiv nasse Flecken verhindert. Die Beschichtung sorgt für gute Gleitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit.
Die elektrische Pumpe sorgt für gleichmäßigen Dampfstoß zum einfachen und schnellen Glätten.
Auszeichnungen
Bewertungen
Von externem Institut auf folgende Bakterien bei 8 Minuten Dampfzeit geprüft: Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231.