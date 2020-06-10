[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Ich habe das Philips Powerlife Dampfbügeleisen kostenlos im Rahmen eines Produkttests erhalten und konnte es nun bereits einige Zeit ausprobieren. Was mir als erstes aufgefallen ist, ist der geringe Wasserverbrauch. Ich habe gut eine Stunde lang gebügelt und musste kein einziges Mal nachfüllen, hatte am Ende noch immer Wasser übrig. Ebenso erhitzt es sich sehr schnell auf die optimale Temperatur. Es gleitet beinahe über die Wäsche und hat in meinem Fall absolut kein Problem auch mit hartnäckigeren Falten gehabt, sofern man den zusätzlichen Dampfstoß einsetzte. Desweiteren hinterlässt es keine lästigen Wasserflecken auf der Wäsche, ist leicht zu handhaben und gefällt mir auch optisch sehr gut. Da ich auch die beworbene Vertikaldampf-Funktion ausprobieren wollte, nutzte ich gleich meine Stoffvorhänge als Beispiel. Die Falten die durch die Kordel entstanden sind verschwanden restlos und die Fasern wurden aufgefrischt, der Stoff sah und roch wie neu. Bin restlos begeistert von diesem Bügeleisen und kann es nur weiterempfehlen. Ich hatte in meinem Leben schon so einige Eisen, aber dieses ist mit Abstand mein Favorit.