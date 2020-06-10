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Eingestellt

PowerLifeDampfbügeleisen

GC2997/40

4.4

| (150) Bewertungen | 93% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Beste Ergebnisse – Tag für Tag

Für stets großartige Ergebnisse benötigst du ein Bügeleisen, das dich nie im Stich lässt. Mit der kratzfesten SteamGlide Bügelsohle, einem starken gleichmäßigen Dampfausstoß und der integrierten Calc-Clean-Funktion bietet dieses erstklassige Bügeleisen dauerhaft qualitativ hochwertige Leistung.

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4 x längere Lebensdauer mit SteamGlide Bügelsohle*

Beste Ergebnisse – Tag für Tag

  • 2.400 W

  • Gleichmäßiger Dampfausstoß von 40 g/min

  • Dampfstoß von 160 g

  • SteamGlide Bügelsohle

2.400 W für schnelles Aufheizen

2.400 W für schnelles Aufheizen

Ermöglicht schnelles Aufheizen und kraftvolle Leistung.

Dampfstoß von bis zu 160 g glättet hartnäckige Falten

Dampfstoß von bis zu 160 g glättet hartnäckige Falten

Dringt tiefer in das Gewebe ein, um auch hartnäckige Falten zu entfernen.

Dampfausstoß von bis zu 40 g/min für hohe, gleichbleibende Leistung

Dampfausstoß von bis zu 40 g/min für hohe, gleichbleibende Leistung

Kräftiger, gleichmäßiger Dampfausstoß, um Falten schneller zu entfernen.

Technische Daten

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Bewertungen

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4.4

von 5

150

Bewertungen

93%

empfehlen dieses Produkt.

10/06/2020

Österreich

Österreich

Sehr leicht!

Ich habe das Bügeleisen noch zu kurz. Was sofort aufgefallen ist:Das ist Gerät ist leicht zu handhaben.Bin bis dato sehr zufrieden.

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Diese Bewertung wurde für PowerLife GC2994/20 Dampfbügeleisen verfasst

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16/05/2019

Österreich

Österreich

Tolles Produkt

[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Ein tolles Bügeleisen leicht und kompakt einzustellen. Das Design find ich auch schön. Philips Power life funktioniert vertikal und horizontal. Das Bügeleisen ist super und es liegt gut in der Hand. Ich bin mit dem Dampfbügeleisen sehr sehr zufrieden. Ich war wirklich sehr überrascht, dass es sich auch so schnell aufheizt und läuft auch kein Wasser aus. Dieses Bügeleisen wird auf jeden Fall weiter verwendet und auch weiterempfohlen. Ich habe das Produkt kostenlos im Rahmen eines Produkttests erhaltet.Danke Philips

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15/05/2019

Österreich

Österreich

Tolles Dampfbügeleisen!

[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Im Rahmen des Produkttests von Philips durfte ich das PowerLife Dampfbügeleisen testen. Beim ersten Gebrauch fiel mir auf, wie schnell es aufgeheizt und damit einsatzbereit ist. Es liegt sehr gut in der Hand und passt auch vom Gewicht genau, da somit eine passende Bügelleistung erzielt wird. Der kräftige Dampfstoß ermöglicht ein Bügeln sowohl in der Horizontalen als auch in der Vertikalen. Ich bin sehr zufrieden mit dem Bügeleisen und würde es weiterempfehlen!

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Haftungsausschlüsse

  1. Im Vergleich zu der antihaftbeschichteten Bügelsohle von Philips