Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Eingestellt
Beste Ergebnisse – Tag für Tag
Für jederzeit großartige Ergebnisse benötigen Sie ein Bügeleisen, das Sie nie im Stich lässt. Mit der neuen SteamGlide-Bügelsohle, dem konstant hohen Dampfausstoß sowie den Entkalkertabletten ist dieses Philips Bügeleisen nicht nur praktisch, sondern auch dauerhaft qualitativ hochwertig!
2100 W
35 g/min Dampfleistung
Dampfstoß von 95 g
2100 W für konstant hohe Dampfleistung
Konstante Dampfleistung von bis zu 35 g/Min. – ideal zum Glätten aller Falten
Auszeichnungen
4.6
von 5
9
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Flore28
05/05/2013
België
Pour moi, ce produit est quasi parfait.
Très bien sauf pour le type d'eau à utiliser. Je trouverais + simple de pouvoir utiliser de l'eau déminéralisée
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PowerLife GC2920/02 Fer vapeur verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PowerLife GC2920/02 Fer vapeur verfasst
Elle
01/11/2013
United Kingdom
It is simple to use
It is light, simple and powerful to use. It is an excellent product.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PowerLife GC2920/02 Steam iron verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PowerLife GC2920/02 Steam iron verfasst
tomdeb
09/04/2013
Nederland
Uitstekende stoomstrijkijzer
Hij strijkt fantastisch deze Philips Power Life. Snel op temperatuur. Héél handig met ontkalk-knop. Het ontkalken is zo gebeurd. Even schudden en de knop ingedrukt houden.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PowerLife GC2920/02 Stoomstrijkijzer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PowerLife GC2920/02 Stoomstrijkijzer verfasst