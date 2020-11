Die Ladestation lädt das Bügeleisen in weniger als 6 Sekunden auf

Die kompakte, intelligente Ladestation ermöglicht eine hohe kabellose Dampfleistung. Genießen Sie ultimative Bewegungsfreiheit, ohne Ihre Bügelgewohnheiten zu ändern: Das Bügeleisen lädt sich auf der kompakten, intelligenten Ladestation auf, während Sie das Kleidungsstück drehen. Um eine konstante Dampfleistung zu gewährleisten, zeigt die intelligente Ladestation durch ein gelbes Licht an, dass das Bügeleisen wieder aufgeladen werden muss. Die Ladestation sorgt zudem dafür, dass das Bügeleisen in weniger als 6 Sekunden vollständig aufgeladen ist. Das blaue Licht zeigt an, dass das Bügeleisen einsatzbereit ist.